Meta'dan tartışma yaratan reklam filmi

15 Şubat 2022 Salı, 11:07

Dünyanın en büyük spor müsabakalarından biri olan Super Bowl önceki gün gerçekleşti. Film ve dizilerin yanı sıra teknoloji şirketlerinden otomobil üreticilerine pek çok marka Super Bowl’a reklam vermek için yarışıyor.

Eski adıyla Facebook, yeni adıyla Meta da Super Bowl’da bir reklam yayınladı. Meta’nın kullanıcılarını bir 'köpek' ile özdeşleştirmeye çalıştığı bu reklam vermeye çalıştığı mesaj ile sosyal medyada tartışma yarattı.

KULLANICILAR 'ÇÖPE ATILAN BİR KÖPEK' OLARAK TASVİR EDİLİYOR

WebTekno'da yer alan habere göre; Meta, yeni Metaverse sanal gözlüğü Quest 2’yi tanıtmak için hazırladığı reklamda kullanıcılarını, bir çöp öğütme cihazına atılan köpekler olarak tasvir etti. Reklam muhtemelen insanları Metaverse için heyecanlandırmak adına tasarlandı ancak reklamın verdiği mesaj nereden bakarsak bakalım tepki çekecek türden oldu.

Reklamda başlangıçta sahnelerde olan, oldukça mutlu görünen köpek ve arkadaşları, bir anda 'gözden düşüyor'. Sonra da bu köpeğin sonu pek de iyi olmuyor. Son anda bir çöp öğütücüsünden kurtarılan köpek, bir anda kendini Quest 2'yi kullanarak Metaverse'te buluyor ve birden eski popülerliğini kazanıyor. Ardından da sahneleri paylaştığı eski arkadaşlarıyla buluşuyor.

Meta'nın bu reklamda neden böyle bir yöntem seçtiğini anlamak çok da kolay değil ancak ana mesaj bir şekilde 'gerçek dünyada artık bulamadığın o mutluluğu ve eski dostları metaverse'te bulabilirsin' gibi bir noktaya varıyor. Bu da Meta'nın bir köpek ile özdeşleştirdiği kullanıcıları için mutluluğu sadece metaverse'te bulabileceği bir gelecek hayal etmiş olabileceği anlamına geliyor.

İşte Meta'nın o reklamı...