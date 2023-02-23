Misillime gibi ChatGPT'ye ilk yasak getiren ülke oldu

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 10:24

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 10:24

ChatGPT'nin sükse yaratmasının ardından 'kısıtlama ve yasaklama' gibi konular da gündeme gelmişti. Bu kapsamda ABD merkezli olarak geliştirilen ChatGPT, güvenlik gerekçesiyle Çin hükümeti tarafından yasaklandı.

Aylardır pek çok alanda karşımıza çıkan ChatGPT, doğal dili anlayarak tutarlı yanıtlar verebilen bir sohbet robotu olarak tanımlanıyor.

İLK YASAKLAMA ÇİN'DEN GELDİ

Hatırlarsanız yıllar önce ABD, Huawei başta olmak üzere Çin merkezli pek çok firmaya kısıtlama getirmiş adeta kendi ülkesinde adını silmeye çalışmıştı. Çin'e atılan bu adımlardan sonra iki ülke arasında restleşmeler başlamıştı.

Bu restleşmenin en son hamlesi ise Çin'in duyduğu bazı endişelerden dolayı ülkesinde OpenAI imzalı ChatGPT'yi yasaklaması oldu.

Yasaklamanın gerekçesi ise uygulama üzerinden üretilen içeriklerde ve paylaşımlarda 'Çin'in egemenliğine zarar verecek yanlış bilgilerin yayılması' olarak gösterildi.