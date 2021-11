NASA yeni Ay hedefi için fikirleri bekliyor

Ay'a nükleer santral götürmeyi hedefleyen Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ilk sistem tasarımları için teklifleri kabul etmeye başladığını duyurdu.

Sputnik'in haberine göre; Ay misyonları için 2026'ya kadar Güneş'ten bağımsız bir güç kaynağı elde etmek isteyen NASA, ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Idaho Ulusal Laboratuvarı ile işbirliği yaptı. Teklifler için son tarih 19 Şubat olarak belirlendi. Hedefte nükleer reaktörü Dünya'da inşa edip ardından Ay'a göndermek var.

NASA seeks ideas for a nuclear #reactor on the #moon https://t.co/8O4OxAzb8Q