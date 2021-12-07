NASA'dan uzayda 'biberli' iki dünya rekoru
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotların deney amaçlı yetiştirdikleri ve hasat ettikleri 'Şili biberleri', iki farklı açıdan dünya rekoru kırdı. Uzayda gerçekleşen biber deneyi, gelecekte astronotların kendi bitkisini yetiştirmesi adına önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.
Fotoğraf: NASA
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ISS'de bilimsel deney amaçlı yetiştirdiği Şili biberleri iki farklı dünya rekoru kırdı.
Astronotlar tarafından yetiştirilen ve hasat edilen acı biberler, en fazla sayıda astronotun beslendiği, uzayda yetiştirilmiş mahsul unvanını elde etti.
Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, sebzelerin ekilmesi ve hasat edilmesi süreci de UUİ'de yapılmış en uzun süreli deney oldu. Biber deneyinden sorumlu astronot Matt Romeyn, Insider'a yaptığı açıklamada, NASA'daki mahsul üretim ekibinin iki rekoru elde etmeyi beklemediğini söyledi.
Fotoğraf: NASA
'DÜNYA'DAKİNDEN 17 GÜN DAHA UZUN'
Dünya'da benzer şartlar altında yapılan deneylerdeki hasat süresinden daha çok zaman aldığını belirten Romeyn, istasyondaki deneyin, Dünya'dakinden 17 gün daha uzun sürdüğünü söyledi.
Fotoğraf: NASA
137 GÜN SÜRDÜ
Plant Habitat-04 (PH-04) adı verilen deneyde planlarına göre biber tohumlarının büyümesi için 120 gün veren araştırma ekibi, yetişmelerinin 137 gün sürdüğünü aktardı.
Astronotlar ilk ürünleri 29 Ekim'de hasat etmişti. Şimdi de ikinci partinin hasadı başladı.
Uzaydaki ilk Şili biberi mahsülleri kasım ayında astronotlar tarafından geleneksel Meksika yemeği tako yapılarak tüketilirken diğer kısım ise üzerinde daha fazla inceleme yapılmak üzere Dünya'ya gönderilmişti.
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