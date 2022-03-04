Orman yangınlarının 2100 yılında yüzde 50 artacağı düşünülüyor
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve GRID-Arendal’ın yeni raporuna göre, orman yangınlarının 2030 yılında yüzde 14, 2050’de yüzde 30 ve yüzyılın sonunda ise yüzde 50 artması bekleniyor.
'Olağanüstü Yangın Tehlikesinin Yükselişi' başlıklı raporda, önceden orman yangınlarından etkilenmeyen Kuzey Kutup bölgesi ile diğer bölgelerde bile tehlike artışı görüleceği aktarılıyor. Yayın, hükümetleri yeni bir ‘Yangına Hazırlık Formülü’nü benimsemeye çağırıyor.
Devletlerin orman yangınlarına yaptığı harcamada köklü bir değişikliğe gidilmesi gerektiği ve yatırımların tepki ve yanıttan, önleme ve hazırlığa doğru kaydırılması gerektiği belirtiliyor.
UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, “Olağanüstü orman yangınları tehlikesini daha iyi hazırlanarak en aza indirmek zorundayız: Tehlikenin azaltılmasına daha fazla yatırım yapılmalı, yerel topluluklar ile birlikte çalışılmalı ve iklim değişimiyle mücadeleye olan küresel bağlılık kuvvetlendirilmeli.” diyor.
Hükümetlerin orman yangınlarına verdiği mevcut yanıtlarda, paranın genelde yanlış yere aktarıldığı vurgulanırken, orman yangınlarıyla mücadele etmek üzere hayatlarını tehlikeye atan acil servis çalışanları ve aktif itfaiyecilerin de desteklenmesi gerektiği ifade ediliyor.
Raporda, günümüzde orman yangınlarını planlama ve önleme faaliyetlerinin yüzde birden daha küçük bir bölümü kapsadığı söyleniyor.
Kaynak: Popular Science Türkiye
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