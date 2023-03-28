Redmi Note 9 Pro kullanıcılarını sevindirecek gelişme

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:57

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 11:57

Xiaomi yeni güncelleme arayüzünü sunmaya devam ediyor. Yakın bir zaman önce ortaya çıktığı kadarıyla artık Redmi Note 9 Pro kullanıcıları için de güncelleme desteği sunuluyor. Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü kullanıma sunan Xiaomi, 2020 yılında piyasaya sürülen modelini de unutmamış oldu.

GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLEN MODELLER BELLİ OLMUŞTU

Redmi Note 9 Pro için yayınlanan güncelleme ilk etapta Global ROM çalıştarına modellere sunuluyor. Daha sonra ise farklı ülkelere ve bölgelere yayılacak. Güncelleme bunun dışında Mi Pilot için sunulacak, herhangi bir sorun çıkmazsa bütün kullanıcılara sunulacak.

Güncelleme desteği kesilen yeni modeller:

Redmi K30 5G Speed

Note 8T

Note 8 (ID)

Note 8 (IN)

Note 8 (CN)

Note 8 (GLOBAL)

8A Dual

Güncelleme desteği kesileceği söylenen modellerin tamamı: