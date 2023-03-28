Redmi Note 9 Pro kullanıcılarını sevindirecek gelişme

Xiaomi yeni güncelleme desteğini genişletmeye devam ediyor. Redmi Note 9 Pro için de Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:57
Redmi Note 9 Pro kullanıcılarını sevindirecek gelişme
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Xiaomi yeni güncelleme arayüzünü sunmaya devam ediyor. Yakın bir zaman önce ortaya çıktığı kadarıyla artık Redmi Note 9 Pro kullanıcıları için de güncelleme desteği sunuluyor. Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzünü kullanıma sunan Xiaomi, 2020 yılında piyasaya sürülen modelini de unutmamış oldu.

GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLEN MODELLER BELLİ OLMUŞTU

Redmi Note 9 Pro için yayınlanan güncelleme ilk etapta Global ROM çalıştarına modellere sunuluyor. Daha sonra ise farklı ülkelere ve bölgelere yayılacak. Güncelleme bunun dışında Mi Pilot için sunulacak, herhangi bir sorun çıkmazsa bütün kullanıcılara sunulacak.

Güncelleme desteği kesilen yeni modeller:

  • Redmi K30 5G Speed
  • Note 8T
  • Note 8 (ID)
  • Note 8 (IN)
  • Note 8 (CN)
  • Note 8 (GLOBAL)
  • 8A Dual

Güncelleme desteği kesileceği söylenen modellerin tamamı:

  • Mi 1
  • Mi 2
  • Mi 2A
  • Mi 3
  • Mi 4
  • Mi 4S
  • Mi 4C
  • Mi 5
  • Mi 5S
  • Mi 5S Plus
  • Mi 5C
  • Mi 5X
  • Mi 6
  • Mi 6X
  • Mi 8
  • Mi 8 Lite
  • Mi 8 SE
  • Mi 8 UD
  • Mi 8 Pro
  • Mi 8 Explore Edition
  • Mi 9
  • Mi 9 Lite
  • Mi 9 Pro 5G
  • Mi 9T Pro
  • Mi 9 SE
  • Mi CC 9
  • Mi CC 9e
  • Mi CC 9 Pro
  • Mi Note
  • Mi Note 2
  • Mi Note 3
  • Mi Note Pro
  • MIX
  • MIX 2
  • Mi MAX
  • Mi MAX 2
  • Mi MAX 3
  • Mi A1
  • Mi A2
  • Mi A2 Lite
  • Mi A3 (Android One)
  • Mi Pad
  • Mi Pad 2
  • Mi Pad 3
  • Mi Pad 4
  • Mi Pad 4 Plus
  • MIX 2S
  • Mi MIX 2S
  • MIX 3
  • Mi MIX 3
  • Mi PLAY
  • Mi Note 10
  • Redmi 1
  • Redmi 1S
  • Redmi 2
  • Redmi 2A
  • Redmi 3
  • Redmi 3S
  • Redmi 3X
  • Redmi 4
  • Redmi 4X
  • Redmi 4A
  • Redmi 5
  • Redmi 5 Plus
  • Redmi 5A
  • Redmi Note 1
  • Redmi Note 1S
  • Redmi Note 2
  • Redmi Note 2 Pro
  • Redmi Note 3
  • Redmi Note 4
  • Redmi Note 4X
  • Redmi Note 5
  • Redmi Note 5A
  • Redmi Note 5 Pro
  • Redmi Pro
  • Redmi 6
  • Redmi 6 Pro
  • Redmi 6A
  • Redmi Note 6 Pro
  • Redmi S2
  • Redmi Y2
  • Redmi Go
  • Redmi Note 7
  • Redmi Note 7S
  • Redmi Note 7 Pro
  • Redmi K20
  • Redmi 7
  • Redmi Y3
  • Redmi K20 Pro
  • Redmi 7A
  • Redmi 8
  • Redmi Note 8 Pro
  • Redmi Note 8T
  • Redmi 8A
  • Redmi Note 8 (ID)
  • Redmi 8A Dual
  • Redmi Note 8 (IN)
  • Redmi Note 8 (GLOBAL)
  • Redmi Note 8 (CN)
  • Redmi K30
  • Redmi K30 5G
  • Redmi K30 5G Speed
  • POCO F1
  • POCO PHONE F1
  • POCO X2 

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