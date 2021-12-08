Son dakika | Tarihi uçuş başladı: İlk uzay turistleri yola çıktı
Milyarder Japon uzay turisti, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Rus Soyuz-2.1a füzesiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatıldı. Turistlere Rus kozmonot Aleksandr Misurkin eşlik ediyor.
Japon milyarder Yusaku Maezawa ve yardımcısı Yozo Hirano, ilk uzay turistleri olarak Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü’nden dakikalar önce fırlatıldı.
Soyuz MS-20 uzay aracı içindeki turistler Soyuz-2.1a füzesiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaşacak. Turistlerin yanında Rus kozmonot Aleksandr Misurkin de bulunuyor.
Uzay aracı 13:41’de (GMT) UUİ ile birleşecek. Ekibin 20 Aralık’ta Dünya’ya gelmesi planlanıyor.
Sputnik'in aktardığına göre; Turistler uzay istasyonunda bilimsel bir çalışmaya katılacak. Aynı zamanda ‘100 Things You Want MZ To Do In Space’ (MZ’nin uzayda yapmasını istediğiniz 100 şey) listesinden aktiviteler gerçekleştirilecek.
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Turistler uzayda yaptıkları her şeyi kameraya alıp bunları YouTube’a yükleyecek, Rus kozmonotlara hediyeler, ekipmanlar götürecek. Turistlerin yanında aynı zamanda Japon yemeği de olacak.
Daha önce '100 Things You Want MZ To Do In Space' isimli bir internet sitesi faaliyete geçirilmişti. Sitede herkes turiste yörüngede yapabileceği teklifler sunmuştu. Yayınlanan listeye göre, Maezawa yolculuğunun sonunda Dünya’ya istasyondan hava getirmeyi deneyecek.
?????????? ?? The #SoyuzMS20 spacecraft reaches orbit ??— ????????? (@roscosmos) December 8, 2021
Cosmonaut Alexander Misurkin and spaceflight participants Yusaku Maezawa and Yozo Hirano are on their way to the @Space_Station! The docking will take place in 6 hours.
Broadcast will start at 13:00 UTC pic.twitter.com/GG2GIe5LlJ
Bunun yanı sıra yörüngedeyken kağıttan uçaklar uçuracak, uzaylı arayacak, astronotlara deneylerinde yardım etmeye çalışacak, Dünya manzarası önünde gençlerin sorularını yanıtlayacak, havaya sabun baloncuğu üfleyecek, kutup ışıklarını, yıldırım ve meteor yağmurlarını kameraya almak için çabalayacak.
Maezawa’nın listesindekiler bunlarla sınırlı değil. Ters takla atmak, astronotlarla badminton oynamak, ellerini kullanmadan pantolonunu giymek, yerçekimsiz ortamda yapboz yapmak, uçak bir halı üzerinde uçmak, uzayda hangi yüzme stilinin daha çok işe yaradığını öğrenmek, esneme hareketleri yapmak, hapşırdığında vücudun dönüp dönmeyeceğini anlamak bu listedeki aktivitelerden bazıları.
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