The Game Awards 2023 kazananları belli oldu!

Yayınlanma: 08.12.2023 - 08:16

Güncelleme: 08.12.2023 - 08:16

The Game Awards 2023 kazananları açıklandı. Her yıl en iyi oyun da dahil olmak üzere pek çok kategoride yılın en iyilerinin açıklandığı törende bu yıl özellikle yılın oyununda bir çekişme vardı. Adaylıklar açıklandığında Baldur's Gate 3 ve Alan Wake 2 en çok adaylığı olan oyunlar olmuştu.

Gecenin yıldızı ise Baldur's Gate 3 oldu. Yılın oyunu olan Baldur's Gate 3, bunun yanı sıra En İyi Performans, En İyi Topluluk Desteği, En İyi Çok Oyunculu, En İyi RPG ve Oyuncuların Sesi Ödüllerini kazandı.

Bir diğer yıldız ise Alan Wake 2 oldu.

İşte The Game Awards 2023 kazananları:

Yılın Oyunu

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

En İyi Oyun Yönetmenliği

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games)

En İyi Uyarlama

The Last of Us (PlayStation Productions)

En İyi Anlatı

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games)

En İyi Sanat Yönetmenliği

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games)

En İyi Skor ve Müzik

Final Fantasy XVI, Besteci Masayoshi Soken (Square Enix)

En İyi Ses Tasarımı

Hi-Fi Rush (Tango Gameworkss)

En İyi performans

Neil Newbon (Baldur's Gate 3)

Erişilebilirlikte Yenilik

Forza Motorsport (Turn 10 Studios)

Etkileyici Oyunlar

Tchia (Awaceb)

En İyi Devam Eden Oyun

Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)

En İyi Topluluk Desteği

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

En İyi Bağımsız Oyun

Sea of Stars (Sabotage Studio)

En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun

Cocoon (Geometric Interactive)

En İyi Mobil Oyun

Honkai: Star Rail (HoYoverse)

En İyi VR/AR Oyunu

Resident Evil Village VR Mode (Capcom)

En İyi Aksiyon Oyunu

Armored Core VI: Fires of Rubicon (FromSoftware)

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

En İyi RPG Oyunu

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

En İyi Dövüş Oyunu

Street Fighter 6 (Capcom)

En İyi Aile Oyunu

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo)

En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu

Pikmin 4 (Nintendo)

En İyi Spor/Yarış Oyunu

Forza Motorsport (Turn 10 Studios)

En İyi Çok Oyunculu Oyun

Baldur's Gate 3 (Larian Studios)

En Çok Beklenen Oyun

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

En İyi İçerik Üreticisi

IronMouse

En İyi E-Spor Oyunu

Valorant (Riot Games)

En İyi E-Spor Oyuncusu

Lee "Faker" Sang-hyeok (League of Legends)

En İyi E-Spor Takımı

JD Gaming (League of Legends)

En İyi E-Spor Koçu

Christine "potter" Chi (Evil Geniuses, Valorant)

En İyi E-Spor Etkinliği

2023 League of Legends World Championship

Oyuncuların Sesi

Baldur's Gate 3