The Game Awards 2023 kazananları belli oldu!
The Game Awards 2023'ün kazananları belli olurken, yapılan duyurularla yeni oyunların çıkacağını öğrendik. Peki yılın oyunu hangisi oldu?
The Game Awards 2023 kazananları açıklandı. Her yıl en iyi oyun da dahil olmak üzere pek çok kategoride yılın en iyilerinin açıklandığı törende bu yıl özellikle yılın oyununda bir çekişme vardı. Adaylıklar açıklandığında Baldur's Gate 3 ve Alan Wake 2 en çok adaylığı olan oyunlar olmuştu.
Gecenin yıldızı ise Baldur's Gate 3 oldu. Yılın oyunu olan Baldur's Gate 3, bunun yanı sıra En İyi Performans, En İyi Topluluk Desteği, En İyi Çok Oyunculu, En İyi RPG ve Oyuncuların Sesi Ödüllerini kazandı.
Bir diğer yıldız ise Alan Wake 2 oldu.
İşte The Game Awards 2023 kazananları:
Yılın Oyunu
Baldur's Gate 3 (Larian Studios)
En İyi Oyun Yönetmenliği
Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games)
En İyi Uyarlama
The Last of Us (PlayStation Productions)
En İyi Anlatı
Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games)
En İyi Sanat Yönetmenliği
Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games)
En İyi Skor ve Müzik
Final Fantasy XVI, Besteci Masayoshi Soken (Square Enix)
En İyi Ses Tasarımı
Hi-Fi Rush (Tango Gameworkss)
En İyi performans
Neil Newbon (Baldur's Gate 3)
Erişilebilirlikte Yenilik
Forza Motorsport (Turn 10 Studios)
Etkileyici Oyunlar
Tchia (Awaceb)
En İyi Devam Eden Oyun
Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)
En İyi Topluluk Desteği
Baldur's Gate 3 (Larian Studios)
En İyi Bağımsız Oyun
Sea of Stars (Sabotage Studio)
En İyi Çıkış Yapan Bağımsız Oyun
Cocoon (Geometric Interactive)
En İyi Mobil Oyun
Honkai: Star Rail (HoYoverse)
En İyi VR/AR Oyunu
Resident Evil Village VR Mode (Capcom)
En İyi Aksiyon Oyunu
Armored Core VI: Fires of Rubicon (FromSoftware)
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)
En İyi RPG Oyunu
Baldur's Gate 3 (Larian Studios)
En İyi Dövüş Oyunu
Street Fighter 6 (Capcom)
En İyi Aile Oyunu
Super Mario Bros. Wonder (Nintendo)
En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu
Pikmin 4 (Nintendo)
En İyi Spor/Yarış Oyunu
Forza Motorsport (Turn 10 Studios)
En İyi Çok Oyunculu Oyun
Baldur's Gate 3 (Larian Studios)
En Çok Beklenen Oyun
Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)
En İyi İçerik Üreticisi
IronMouse
En İyi E-Spor Oyunu
Valorant (Riot Games)
En İyi E-Spor Oyuncusu
Lee "Faker" Sang-hyeok (League of Legends)
En İyi E-Spor Takımı
JD Gaming (League of Legends)
En İyi E-Spor Koçu
Christine "potter" Chi (Evil Geniuses, Valorant)
En İyi E-Spor Etkinliği
2023 League of Legends World Championship
Oyuncuların Sesi
Baldur's Gate 3
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Atatürkçü ve namaz kılan bir insanım'
- En zengin ve yoksul iller belli oldu
- Ender Saraç'tan ilk açıklama!
- Kopenhag'dan itiraf: 'Bize bir şey oldu'
- Erbakan'dan AKP'ye şartlı destek
- Yüzde 50 zam beklentilerine yanıt verdi
- Vahdettin'i savundu, 15 Temmuz arşivi ortaya çıktı!
- Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’yla görüşecek
- Seçil Erzan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
- Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'da kriz!