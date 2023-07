Twitter'da devrim: Artık içerik üreticileri Twitter'dan para kazanabilecek

Twitter, içerik oluşturuculara tweet yanıtlarından elde edilen reklam gelirlerinden pay ödemeye başladı. İçerik oluşturucular, Twitter Blue'ya abone olup son 3 ay boyunca 5 milyondan fazla tweet gösterimi elde ettiklerinde programa katılma hakkı kazanıyor. Ayrıca içerik üreticilerin onaylanmış hesaplara da sahip olması gerekiyor.

Elon Musk'ın açıkladığı bilgilere göre, içerik oluşturucu ödemelerinin ilk turu 5 milyon dolar olacak ve ödemeler Stripe aracılığıyla yapılacak.

Bazı büyük içerik üreticileri, Twitter'dan yüksek miktarlarda ödeme aldıklarını iddia ediyor. Örneğin, yazar Brian Krassenstein, 750.000 takipçisiyle Twitter'ın kendisine 24 bin 305 dolar ödediğini belirtiyor. Bu ödemeler, tweet gösterimlerine göre belirleniyor ve büyük içerik üreticileri için oldukça yüksek olabiliyor.

Twitter just paid me almost $25,000. pic.twitter.com/oIJ2Ycymzb