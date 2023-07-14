Twitter'da devrim: Artık içerik üreticileri Twitter'dan para kazanabilecek

Sosyal medya platformu Twitter artık içerik üreticilerin para kazanmasına imkan sağlayan yeni sistemini tanıttı. Peki Twitter üzerinden nasıl para kazanılır? İşte Twitter üzerinden para kazanmak için yapılması gerekenler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2023 - 15:12
Twitter'da devrim: Artık içerik üreticileri Twitter'dan para kazanabilecek
Abone Ol google-news

Twitter, içerik oluşturuculara tweet yanıtlarından elde edilen reklam gelirlerinden pay ödemeye başladı. İçerik oluşturucular, Twitter Blue'ya abone olup son 3 ay boyunca 5 milyondan fazla tweet gösterimi elde ettiklerinde programa katılma hakkı kazanıyor. Ayrıca içerik üreticilerin onaylanmış hesaplara da sahip olması gerekiyor. 

Elon Musk'ın açıkladığı bilgilere göre, içerik oluşturucu ödemelerinin ilk turu 5 milyon dolar olacak ve ödemeler Stripe aracılığıyla yapılacak.

Bazı büyük içerik üreticileri, Twitter'dan yüksek miktarlarda ödeme aldıklarını iddia ediyor. Örneğin, yazar Brian Krassenstein, 750.000 takipçisiyle Twitter'ın kendisine 24 bin 305 dolar ödediğini belirtiyor. Bu ödemeler, tweet gösterimlerine göre belirleniyor ve büyük içerik üreticileri için oldukça yüksek olabiliyor.

Twitter'ın reklam gelirlerinden para kazanması, içerik oluşturucuları tweet'lerine yanıt vermeye teşvik ediyor. Ancak içerikten para kazanma standartları belirli sınırlamalara tabi. Cinsel içerikten, şiddet içeren içeriklerden, suç teşkil eden davranışlardan ve telif hakkı ihlallerinden para kazanılamıyor.


Twitter para sosyal medya

İlgili Haberler

Twitter'a ücretli abonelere özel yeni özellik yolda

Twitter'a ücretli abonelere özel yeni özellik yolda
Twitter mı Threads mi? Taliban lideri tarafını açıkladı

Twitter mı Threads mi? Taliban lideri tarafını açıkladı
Twitter rakibi Threads 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı

Twitter rakibi Threads 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı

En Çok Okunan Haberler