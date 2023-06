Ücretli aboneler için tweet atma sınırı 25 bine çıktı

Twitter'ın ücretli versiyonunda sınırlar bir kez daha kalkıyor. Twitter Blue abonelerinin paylaştığı tweet'ler artık 25 bine kadar çıkabilecek. Daha önce bu sınır 10 bin bandındaydı ancak yeni ortaya çıktığı kadarıyla bu sayı da yeterli gelmemiş olacak ki bu sefer de 25 bine çıkartıldı.

Ücretli aboneler, 280 olan ilk sınırın 4000'e çıkartılmasıyla sevinmiş ancak 'yetersiz' bulanlar olmuştu. 4000'e çıkan daha sonra 10 bine kadar yükselen tweet sınırı şimdi bir kez daha yükseldi.

We have increased NoteTweet (aka longform Tweet) limit from 10k to 25k characters. Enjoy longer NoteTweet and happy tweeting! ?? https://t.co/7ILGxLAd32