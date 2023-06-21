Ücretli aboneler için tweet atma sınırı 25 bine çıktı
Twitter'da yeni bir şeyler deneniyor. Yıllarca kısıtlı olarak atılan tweet'ler bir süre önce sınırlarını genişletmişti. Şimdi ise 25 bine çıkıyor.
Twitter'ın ücretli versiyonunda sınırlar bir kez daha kalkıyor. Twitter Blue abonelerinin paylaştığı tweet'ler artık 25 bine kadar çıkabilecek. Daha önce bu sınır 10 bin bandındaydı ancak yeni ortaya çıktığı kadarıyla bu sayı da yeterli gelmemiş olacak ki bu sefer de 25 bine çıkartıldı.
UPUZUN TWEET'LER YOLDA
Ücretli aboneler, 280 olan ilk sınırın 4000'e çıkartılmasıyla sevinmiş ancak 'yetersiz' bulanlar olmuştu. 4000'e çıkan daha sonra 10 bine kadar yükselen tweet sınırı şimdi bir kez daha yükseldi.
We have increased NoteTweet (aka longform Tweet) limit from 10k to 25k characters. Enjoy longer NoteTweet and happy tweeting! ?? https://t.co/7ILGxLAd32— Prachi Poddar (@imPrachiPoddar) June 20, 2023
Twitter çalışanının açıkladı yeni ayrıcalık, attığı upuzun tweet'le duyurulmuş oldu.
Bu hamle ile artık ücretli Twitter kullanan kişiler paragraflarca yazılar ya da metinleri platlform üzerinden paylaşabilecek.
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