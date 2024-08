Üretken yapay zeka patent sayısında hangi ülke zirvede?

Yayınlanma: 26.08.2024 - 15:21

Güncelleme: 26.08.2024 - 15:21

ChatGPT ve Google Gemini gibi dil modellerinin ortaya çıkmasının ardından popülerlik kazanan üretken yapay zekada ABD ve Çin'in çekişmesi her geçen gün daha kızışıyor.

Üretken yapay zekada 2 ülke arasında yarışın kızıştığı alanlardan biri patent yarışı olarak öne çıkıyor. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) yayımladığı verilere göre, Tencent, Ping An ve Baidu gibi Çin merkezli şirketler, üretken yapay zeka modellerinde liderliği elinde tutuyor.

Tencent toplamda 2 bin 74 patentle üretken yapay zeka alanında zirvede yer alırken, onu 1564 patentle Ping An Insurance ve 1234 patentle Baidu takip ediyor.

Bu şirketler, özellikle Generative Adversarial Networks (GAN) ve Büyük Dil Modelleri (LLM) gibi alanlarda öne çıkarken, diğer türlerinde de aktif olarak patent başvuruları yapılmaya devam ediliyor.

Listede ilk 3 sırada yer alan Çinli şirketlerin ardından, 4. sırada ABD'li IBM şirketi bulunuyor. IBM'nin bu alanda 601 patenti bulunuyor. 5. sırada 571 patentle Çinli Alibaba Group, 6. sırada 468 patentle Güney Koreli Samsung Electronics, 7. sırada 443 patentle ABD'li Alphabet/Google, 8. sırada 418 patentle Çinli ByteDance, 9. sırada 377 patentle ABD'li Microsoft ve 10. sırada 377 patentle Çinli BBK Electronics yer alıyor.

Listedeki 10 üniversite-araştırma kuruluşundan 8'i Çinli

Üretken yapay zeka alanında patent alan üniversite ve araştırma kuruluşlarına da odaklanan araştırmaya göre ilk 10 üniversite arasında Çinli üniversitelerin üstünlüğü dikkati çekiyor. Araştırmaya göre ilk 10 üniversite-araştırma kuruluşunun 8'ini Çinliler oluşturuyor.

Zirvede 607 patentle Chinese Academy of Sciences (Çin) yer alırken, onu sırasıyla 321 patentle Tsinghua University (Çin), 320 patentle Zhejiang University (Çin), 190 patentle Zhejiang University of Technology (Çin), 89 patentle National Research Council of Science and Technology (Güney Kore), 80 patentle Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (Çin), 75 patentle Dalian University of Technology (Çin), 68 patentle China University of Petroleum (Çin), 35 patentle China University of Mining and Technology (Çin) ve 34 patentle University of California (ABD) takip ediyor.