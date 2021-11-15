UUİ'deki Rus mürettebata talimat verildi: Soyuz MS-19 aracında sığının

15 Kasım 2021 Pazartesi, 11:00

UUİ’nin yakınlarından geçen ve tehlike teşkil eden uzay çöpleri nedeniyle Rus mürettebat Soyuz MS-19 uzay aracına sığınmak zorunda kaldı.

NASA’nın yayınladığı kayıtlara göre, Moskova bölgesindeki Görev Kontrol Merkezi’nden bir uzman olan Rus kozmonot Pyotr Dubrov, "Uzay çöplerinin istasyona bir sonraki yakınlaşması saat 7.06’da olacak. Soyuz uzay aracına geçiş yaptığınızda sizden bize bilgi vermenizi bekliyor olacağız" dedi.

Roscosmos’tan Sputnik’e yapılan açıklamada da "Houston’daki uçuş kontrol merkezinden edinilen bilgiye göre, yakın zamanda istasyon uzay çöpleriyle yakınlaşabileceği bir koridora girecek. UUİ’nin tehlikeli olabilecek çöplere yakınlaşması durumuna karşı mürettebatın uzay aracında olması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

UZAY ÇÖPLERİ NEDİR?

Dünya'nın üzerinde yörüngede dönen uzay çöpleri, insanların uzaya her gün daha fazla uydu ve roket göndermesi ile sürekli artıyor. Yörüngede varlığını sürdüren bu uzay çöplüğü, aktif uydular için ciddi bir tehlike olarak görülüyor. Yeni bir araştırma ise, sorunun düşünülenden çok daha büyük olabileceğini gösteriyor.

Astronomlar ve uzay endüstrisindeki kişiler, uzun bir süredir uzay çöplerinin ortaya çıkardığı tehlikelerden endişe duyuyor. Bu tehlikeler enkazın Dünya'ya çarparak hasar oluşturmasından, Kessler Sendromu olarak bilinen ve yörüngedeki enkazların zincirleme bir çarpışma ile Dünya'nın küresel iletişimini ortadan kaldırmasına kadar farklı başlıklara ayrılıyor.