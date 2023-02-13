Uygun fiyatlı olması beklenen Poco X5 tanıtıldı

Xiaomi Poco X5 modelinin bir süredir tanıtılması bekleniyordu. Telefon nihayet tanıtıldı ve özellikleri belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:38
Uygun fiyatlı olması beklenen Poco X5 tanıtıldı
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Kısa bir süre önce tatsız iddialarla gündeme gelen Xiaomi'nin bütçe dostu akıllı telefonu tanıtıldı. Telefon bir süredir bekleniyordu ve sızıntılarla gündeme geliyordu. Peki, uygun fiyatlı Xiaomi Poco X5 özellikleri neler?

POCO X5 MODELİNİN ÖZELLİKLERİ

Akıllı telefonun 6.67 inç boyutlarında bir ekranı var. Bu ekran 1080x2400 çözünürlüğünde ve AMOLED yapıda. 120Hz ekran yenileme hızı sunulan telefon Gorilla Glass 3 ile darbelere karşı korunuyor. 

Qualcomm imzalı Snapdragon 656 işlemcisinin tercih edildiği telefonun 48 Megapiksel temel kamerası, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamerası ve derinlik sensörü yer alıyor. Video tarafında standart kameraısı 1080p çözünürlüğünde 30fps çekimler yapıyor. 

Ön kamerada ise 13 Megapiksel tercih edilmiş. 

Batarya tarafında 5.000 mAh bizleri karşılıyor ve 33W şarj destekleniyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki RAM seçeneğine de 128 GB ve 256 GB depolama alanları eşlik ediyor. 

Telefonun fiyatı henüz belli değil ancak 'bütçe dostu olması' bekleniyor. 


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