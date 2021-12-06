DİSK İstanbul'da miting düzenleyecek
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret konusunda, DİSK'in, işçi sınıfının, emekçilerin taleplerinin en geniş biçimde ifade edildiği bir miting yapılması kararı aldıklarını duyurdu.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 12 Aralık'ta Kartal Meydanı'nda "İstanbul ses veriyor: Artık yeter geçinmek istiyoruz" sloganıyla miting düzenleyecek.
DİSK'in mitingine ilişkin Beşiktaş'ta bulunan genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyen Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek geçim derdinin en temel sorun haline geldiğini söyledi.
Dövizdeki yükselişle alım gücünün düştüğünü dile getiren Çerkezoğlu, şunları kaydetti:
"Tam da böylesi bir dönemde 2022 yılı asgari ücreti belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına başlandı. İlk toplantı geçtiğimiz hafta yapıldı. Yarın ikinci toplantı, perşembe günü 3'üncü toplantı yapılacak. Hepimizin bildiği gibi asgari ücret, bu ülkede emeğiyle geçinen herkesin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir ölçü. Herkes için önemlidir asgari ücret. Ama içinden geçtiğimiz bu süreçte geçim derdinin milyonların gündemine geldiği bu süreçte ve artık asgari ücretin bir sembolik ücret olmaktan çıkıp, ortalama ücret haline geldiği ülkemizde asgari ücret her zamankinden daha önemli. "
Asgari ücretin insanca yaşanacak bir ücret olması için verdikleri mücadeleye değinen Çerkezoğlu, "DİSK'in, işçi sınıfının, emekçilerin taleplerinin en geniş biçimde ifade edildiği bir miting yapılması kararı aldık. Önümüzde pazar günü İstanbul'da Kartal Meydanı'nda DİSK olarak kitlesel bir miting gerçekleştireceğiz." dedi.
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