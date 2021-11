İşçiler meydanlarda: Geçinmek istiyoruz

11 Kasım 2021 Perşembe, 13:46

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), “Gelirde adalet vergide adalet” diyerek yurdun dört bir yanında meydanlara çıktı. İstanbul Beşiktaş’ta yapılan eylemde, “İktidar her gün, ‘Türkiye ekonomisi şahlanıyor’ dese de aslında işçiler, emekçiler için şahlanan tek şey işsizlik, yoksulluk, borçlar ve faturalardır” denildi.

DİSK, yürüttüğü “Geçinmek istiyoruz. Gelirde adalet vergide adalet” kampanyası çerçevesinde geçen haftalarda işyerlerinde sürdürdüğü eylem ve etkinlikleri bugün meydanlarda devam ettirdi. DİSK Bölge Temsilcilikleri tarafından Adana, Ankara, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında yapılan açıklamalarda işçilerin talepleri dile getirildi.

"DÜNYANIN EN ADALETSİZ VERGİ SİSTEMLERİNDEN BİRİSİ"

İstanbul Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında, “Tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın”, “Faturalar vergi ve kesintilerden muaf tutulsun” dövizleri taşındı. “İş ekmek adalet”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “İşçiler açken patronlara huzur yok”, “Krizin bedeli patronlara” sloganlarının atıldığı açıklamaya onlarca işçi ile birlikte DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu katıldı.

Eylemde açıklama yapan Çerkezoğlu, dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden birisinin Türkiye’de olduğunu vurgulayarak, “Yaşıyor ve biliyoruz ki ülkeyi yöneten siyasi iktidar her gün, ‘Türkiye ekonomisi şahlanıyor’ dese de aslında işçiler, emekçiler için şahlanan tek şey işsizlik, yoksulluk, borçlar ve faturalardır” dedi.

"UYKULARIMIZ KAÇIYOR"

Türkiye’de işçilerin patronundan daha yüksek oranda vergi ödediği bir ülke haline geldiğini belirten Çerkezoğlu, “Bunun yanında bir gece yarısı bir kararname ile 3-5 şirketin vergileri sıfırlanabiliyor. ‘Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar’ ama biz Avrupa ülkeleri içerisinde asgari ücretin en düşük olduğu 2’inci ülkeyiz. Biz işçiler her gün açlık sınırının altındaki asgari ücretle yaşamaya çalışıyoruz. Her gece acaba yarın neye zam gelecek düşünerek uykularımız kaçıyor. Her sabah zamlar ve dolar kuru karşısında paramızın pul olmasıyla uyanıyoruz” açıklamasında bulundu.

"SADAKA İSTEMİYORUZ, HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Yaşanılan tablonun tesadüf olmadığını söyleyen Çerkezoğlu, “Bizzat bilerek ve isteyerek iktidarın ekonomik politikalarından kaynaklanıyor. Artık her evde bir üniversite mezunu işsizin olduğu bir tabloyu yaşıyoruz. Gençlerimizin geleceği işsizlikle karartılıyor. Demokrasi işçinin ekmeğidir. Demokrasi olmadığı için bu ülkede açlık sınırının altında bir asgari ücret var. Kışımızın kara kışa çevrildiği bu dönemde yaşamaya, karnımızı doyurmaya, ayakta durmaya çalışıyoruz. 24 saat çalışıyoruz. Her şeyi üreten işçi sınıfı olarak; kimseden sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

5 TALEP SIRALANDI

Çerkezoğlu, iktidara Anayasa’nın sosyal devlet ilkesinin gereği olarak aşağıdaki önlemleri acil olarak alma çağrısında bulundu:

-Belimizi büken bu vergiler. Ücretimiz kuşa dönüyor. Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Kesinti payı hazineden karşılansın. Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın.

-Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanan tarife oranı yüzde 20’den 10’a indirilsin. Vergiye esas gelir dilimleri milli gelire göre artırılsın.

-Bu ülkede açlıkla boğuşuyor. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilsin.

-Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun.

-Tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın.