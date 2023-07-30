Akbelen direnişinin simge ismi Gülsüm Nine: Böyle olacağını bilseydim...

Akbelen direnişi her yaştan yurttaşın katılımıyla devam ederken yaşam alanlarına sahip çıkan birçok insan şimdiden direnişin simge isimlerinden oldu. O isimlerden birisi olan Gülsüm Nine ile konuştuk

Şeyda Öztürk / İrem Karataş
Yayınlanma: 30.07.2023 - 17:26
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Akbelen direnişinin 7. gününde Muğla Milas'ta protestolar sürüyor. Köylüler ve yaşam savunucuları bölgedeki eylemlerini ve nöbetlerini sürdürüyor.. Direnişin şimdiden simgeleşmiş isimlerinden birisi de 94 yaşındaki Gülsüm Nine. İlk günden itibaren yaşam alanına sahip çıkan Gülsüm Nine, doğduğu ve büyüdüğü topraklara sahip çıkmaya devam edeceğini söylüyor. Gülsüm Nine, yaşadıklarını Cumhuriyet TV'ye anlattı...


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