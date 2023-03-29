Endemik türdeki çiçeği koparmanın cezası 244 bin lira

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 15:48

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 15:48

Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yerel yönetimler ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) gönüllüleri endemik bitki türlerine sahip çıkmak için hem koruma hem bilgilendirme çalışmalarını hızlandırdı.

“İŞ BİRLİĞİ İLE TOPLUM BİLİNÇLENDİRİLMELİ"

Bu türlerle birlikte doğal yaşam alanlarının, doğal zenginliklerin korunması ve geleceğe taşınması için herkese görev düştüğünü söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü şöyle konuştu:

"Tülüşah, tüylü çan çiçeği, beyaz zambak, kıyı sarımsağı, Aydın ölmez çiçeği, ata nalı gibi endemik bir çiçeğe zarar vermenin cezası 245 bin liradır. Bu bitkilere zarar verecek kişilerin bunu mutlaka bilmesi gerekir.Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma Çevre ekipleri, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği yapması, endemik bitkilerin tanıtılması konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekir"