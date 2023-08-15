JES için talan edilmesi planlanan Demircili Koyu kurtuldu

Yayınlanma: 15.08.2023 - 16:14

Güncelleme: 15.08.2023 - 16:15

RSC Elektrik Üretim İnş. Tur. A.Ş, İzmir’in Urla ilçesindeki arkeolojik ve doğal SİT statüsünde olan Demircili Koyu'nda jeotertmal kaynak aramak için 3 sondaj kuyusu açabilmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ÇED başvurusu yapmıştı. Projesi kapsamında bölgeye 1000 metre derinliğinde 3 adet sondaj kuyusu açılması planlanırken talep İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda redddedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama, ''İzmir İli , Urla İlçesi, Demircili Mahallesi Mevkiinde AR: 1604 Numaralı Ruhsat Sahasında RSC Elektrik Üretim İnş. Tur. A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Jeotermal Amaçlı Kaynak Arama Sondajı (3 Adet)" projesi ile ilgili olarak İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda ÇED Yönetmeliği'nin 5. maddesi 2 (a) bendi gereği ÇED süreci sonlandırılmıştır” denildi.