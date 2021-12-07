Şebinkarahisar'da felaket: Bakanlık olayı örtmek yerine görevini doğru yapmalı

07 Aralık 2021 Salı, 12:06

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde atık havuzunun patlaması sonucu zehirli ağır metallerle yaratılan çevre kirliliğinde nedeniyle maden şirketine uyguladığı 12 milyon 71 bin 949 TL para cezasını değerlendirdi.

Yıldızlar Holding'in madencilik şirketine ait atık barajı setinin 18 Kasım’da yıkılmasıyla zehirli atıklar çevre felaketine sebep olmuş, tarım yapılan bahçelere, derelerle barajlara karışmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçtiğimiz gün, para cezasının en üst sınırdan uygulandığını ve işletmenin faaliyetine son verildiğini duyurmuştu.

"BAKANLIK OLAYI ÖRTMEK YERİNE GÖREVİNİ DOĞRU YAPMALI"

"12 milyon liralık ceza, kirlenen toprağı, dereyi, suyu elbette temizlemeyecek" diyen Tığlı, "Biz bu sebeple bu faaliyetlerde verilen cezanın ne olduğunu ve olacağını değil, yaratılan tahribatın nasıl telafi edileceğini soruyoruz. Geri dönülemeyecek bir zarar ortaya çıkmadan tedbir alınması gerektiğini, denetim ve kontrollerin önemli olduğunu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tığlı, "Bakanlığın en üst sınırdan ceza vererek sorumluluktan kurtulmaya çalışmasını ve böylesine riskler barındıran bir sürece bu kadar kolay izin verip bir de yeterince denetlenmemesi noktasında sorumluluğunu görmezden gelmesini affedemeyiz. Biz Bakanlığın felaketin üzerini örtmek için sarf ettiği gayreti değil, zehirli atıkların çevrede yarattığı tahribatın ne düzeyde olduğunu bilmek istiyoruz” vurgusunu yaptı.

"BU PARA MAĞDUR OLANLAR İÇİN HARCANMALI"

CHP'li Necati Tığlı “Kesilen bu caza verilen zararın düzeltilmesini sağlayacak mı sağlarsa ne kadar sağlar? Biz vatandaşlarımızın zararını gidermek için ne yapılacak bunu merak ediyoruz. Sonra çevreye ne kadar zarar verildi numune sonuçlarına göre nasıl bir çevre felaketi ile karşı karşıyayız. Biz bu soruların bir an önce yanıtlanmasını bekliyoruz. Sakın ola ki bakanlık daha önce yaptığı gibi ilk önce ceza kesip sonra iptal etmeye ya da belli bir miktarını tahsil etmeye, vergi aflarıyla sıfırlamaya veya siyasi kararlarla görmezden gelmeye kalkmasın ve tahsilat bilgilerini kamuoyu ile paylaşmaktan kaçmasın" çağrısı yaptı.

İşletmeye uygulanan cezayla birlikte tahsil edilen paranın adaletin yerine gelmesi için Bakanlığın ya da Hazinenin kasasına girmemesi, girse bile mağduriyetlerin giderilmesi için köylüler, yurttaşlar ve şirket kapandığı için işsiz kalan 300 emekçinin hakları için kullanılması talebinde bulunan Tığlı, "12 milyon liralık bu ceza miktarı doğaya, toprağa, suya, canlı yaşamına en nihayetinde vatandaşlarımıza geri dönmelidir” diyerek açıklamasına son verdi.