Uzmanların uyarılarına karşın AKP’ye yakın şirketler RES kurmayı sürdürüyor

Yayınlanma: 16.08.2024 - 04:48

Güncelleme: 16.08.2024 - 04:48

Cumhuriyet sık sık Türkiye’nin orman, tarım arzisi ve meralarına yapılan projeleri gündeme getiriyor. Her geçen gün bu projelere yenisi eklenirken alanlar temiz enerjiden de nasibini alıyor. Uzmanların “Yer seçimi önemli” söylemlerine karşın bu alanlara santrallar kuruluyor. Son olarak ismi aldığı ihalelerde de duyulan iş insanlarının yönetiminde bulunduğu İsviçre merkezli Nesma Enerji Yatırım Anonim Şirketi, RES projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Şirketin Amasya ve Samsun sınırları içerisindeki alanda yapmak istediği projeye onay verilmesi durumunda 650 milyon TL harcanarak orman, tarım ve mera alanlarını kapsayan bölgeye rüzgâr türbini dikilecek. Ekonomik ömrü 49 yıl olan projenin inşaat aşaması da 18 ay sürecek.

KARTAL İMAM HATİP DETAYI

Nesma Enerji Yatırım Anonim Şirketi ise 2015’te AKP’den Bitlis milletvekili aday adayı olan Zeki Peker’in aile şirketi olan Pekerler İnşaat’ın yönetim kurulu üyesi Özgür Peker tarafından kuruldu. Daha sonra ise Birleşik Arap Emirlikleri’den bir şirkete devredildi.

Şu an ise İsviçreli olan şirketin yönetim kurulunda Mehmet Şafii İnan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın İstanbul’daki Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı olan Raif İnan bulunuyor. Bu iki isim aynı zamanda TRT bünyesindeki tabii isimli platform için birçok diziyi yaptı.

Bilal Erdoğan’ın kurduğu Kartal Eğitim Vakfı’nın da yöneticisi olduğu gündeme gelen Raif İnan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) AKP döneminde 28 ihale aldı. İnan’ın A23 dışında İstanbul’da 32 ayrı şirketi olduğu da gündeme geldi.

BAKANLIĞA TAKILDI AKP’Lİ AÇIK TEKRAR BAŞVURDU



Öte yandan, AKP’den daha önce milletvekili aday adayı olan Yasemin Açık’ın Tekirdağ Saray’da yapmak istediği rüzgâr enerji santralı projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edildi. Orman alanı seçilerek yapılmak istenen yedi rüzgâr türbini projesine ilişkin şirket, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) hazırlayan şirketi değiştirmek istedi. Bakanlık, “Süreç, yeni ÇED şirketiyle birlikte yeniden başlatılmalı” diyerek projenin ÇED sürecini iptal etti. Bu kararın ardından şirket yeniden ÇED sürecini başlattı.

Projede belirlenen üç türbin, “Ayvacık Göleti Mutlak Koruma Alanı” içerisinde kalıyor. Bir türbin ise “Ayvacık Göleti Kısa Mesafe Koruma Alanı” sınırlarında yer alıyor. Şirketin 273 milyon TL harcayacağı projenin ekonomik ömrünün de 30 yıl olacağı öngörülüyor. Açık’ın tek projesi de Saray’da yer almıyor. Şirket, Kırklareli’nde de orman arazisini seçerek RES kurmak istiyor. Eğer onay alırsa, 851 hektar yani 1198 futbol sahası büyüklüğündeki alanda yedi türbin dikilecek. Bunun yanında Elazığ Baskil’deki güneş enerji santralı projesi için de yakın zamanda onay çıkması bekleniyor.

Açık ve eşi hakkında sahip olduğu şirket üzerinden devleti 400 milyar dolandırdığı iddiasıyla soruşturma açıldı. Açık’ı şikâyet eden kişinin de kardeşi Mehmet Yalçın olduğu gündeme geldi.