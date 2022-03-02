Zeytinliklerin ölüm fermanı: Avukatlar hukuk mücadelesi başlattı

02 Mart 2022 Çarşamba, 15:56

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan yönetmelikle zeytin alanlarında madencilik faaliyeti yapılmasının önü açıldı. Zeytinlik sahalarının yok olmasına sebep olabilecek bu karar kamuoyunda da tepkiye sebep oldu.

Kararın yürürlüğe girmesinin ardından yönetmeliğin iptali için Avukat Hakları Grubu İzmir tarafından dava açıldı. Avukat Hüseyin Karakoç, konuya dair Cumhuriyet.com.tr’ye değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA ÖNCE DE YAPMAYA ÇALIŞMIŞLARDI"

Aynı yönetmeliğin daha önce de gündeme geldiğine dikkat çeken Avukat Karakoç, şimdiki yönetmeliğin de aynı amaca hizmet ettiğinin altını çizerek “O yönetmelik de Danıştay kararınca iptal olmuştu. Yine o dönemde kamuoyunu çok rahatsız etmişti” dedi. Karakoç, yönetmeliğin iptali için açtıkları davanın dilekçesinde Danıştay’ın önceki emsal kararınını da sunduklarını belirtti.

"GERİ DÖNÜŞSÜZ OLABİLİR"

Hüseyin Karakoç, “Bu bir şartlı yönetmelik, alttaki madenleri çıkartıp, işleri tamamen bittikten sonra yetkili firmaya çalıştıkları alan üzerindeki zeytin ağaçlarını düzeltmesini öngörüyor. Yani ‘işin bittikten sonra burayı tekrar zeytinlik yap getir’ diyor. Ama zeytin öyle bir ağaç değil” açıklamasını yaptı. Hukuki mücadelelerini de sürdüreceklerini söyleyen Karakoç, “Dava açtığımız yönetmelikte 'zeytinliklerin sonradan rehabilite edilmesi halinde madencilik faaliyetine izin verildi' deniyor ama rehabilite imkânı olmayacak şekilde maden çalışması yapılması olası. Zeytinlikler geri dönüşü olmayacak şekilde yok olabilir” uyarısında bulundu.

Bu hamlenin sonrasında zeytinlik alanlarda geri dönüşü olmayacak tahribatların yaşanabileceğini söyleyen Karakoç “Resmi Gazetede yayımlanan Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması'na açıkça aykırı olup, telafisi güç ya da imkansız zararların ortaya çıkmasına sebebiyet verecek nitelikte bir yönetmelik. Daha önce de benzer mahiyette yine Maden Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış sonra da Danıştay, kararıyla bunu iptal etmişti. Bugün tekrar aynı konu ısıtılıp farklı bir formatla önümüze konuluyor” ifadelerini kulllandı.

"80 YILLIK KANUNA AÇIKÇA AYKIRI"

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki ‘Herkes sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir’ yazılı 56. maddenin de altını çizen Karakoç “80 küsur yıl önce çıkarılmış olan, zeytin ağaçlarını korumak üzerine bir kanunumuz var. Bunca yıldan beridir var olan, o dönemde bile önemi çok büyük olan zeytinlere koruma yaratmak amacıyla çıkarılmış. Bugün bir yönetmelik eliyle de ihlal edilmeye çalışılıyor. Eğer bu yönetmelik uygulanırsa, şu ana kadar dokunulmamış olan zeytin ağaçlarının altında bulunan tüm madenler çıkartılabilir. Böylece tüm zeytinlik alanlar da yok edilebilir. Yönetmelik hem anayasamıza hem milletlerarası sözleşmelerimize hem de 80 küsur yıl önce kabul edilmiş olan kanunumuza açıkça aykırıdır. Bu yönetmelik gelirse zeytin ağaçları komple ortadan kalkabilir. Yürütmenin durdurulması kararı verilmezse de bir üst merciye gideceğiz” diyerek sözlerini bitirdi.