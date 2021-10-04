Tuğba Melis Türk: En büyük deliliğim köpekbalıklarıyla yüzmekti

Oyuncu Tuğba Melis Türk, 10 Soruda'nın konuğu oldu. Okyanusta köpekbalıklarıyla yüzmenin en büyük deliliği olduğunu söyleyen oyuncu, "Her an daha büyükleri gelebilir. Adrenalini seviyorum" diyor.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2021 Pazartesi, 10:57
Tuğba Melis Türk: En büyük deliliğim köpekbalıklarıyla yüzmekti
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1- Ruh haliniz nasıl?

Anda kalmayı , hayatı doya doya her modda yasamayı seviyorum.

2- Hayatta sizi en mutlu eden şey?

Yaptıgım her işin karşılığını iyi dönüşlerle almak

3- En büyük korkunuz?

Hiçbir şeyden korkmam.

4- Kendinizde gördüğünüz en temel eksiklik?

Olaylara karsı aşırı duygusal bakmak ve fazla empati yapmak.

5- Hayattaki en büyük başarınız?

İstediğim herseyi, basarımı calısmalarım ve azmim sonucu elde edebilmiş olmak.

6- En büyük deliliğiniz?

Okyanusta köpekbalıklarıyla yüzmekti, daha büyükleri de her an gelebilir, adrenalini seviyorum.

7- Yapmaktan en mutlu olduğunuz iş?

Evdeysem yemek yapmak, ve kendi işimin başında olmak her zaman. Oyunculuk benim için büyük bir tutku.

8- Son okuduğunuz kitap?

İkigai

9- Yaşamak istediğiniz başka bir yer var mı?

İleriki zamanlarda daha bakir bir yerleşim yerinde doğal yaşamla iç içe en azından yılın 6 ayını geçirmek istiyorum.

10- En sevdiğiniz hayvan?

Hepsini çok seviyorum.


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