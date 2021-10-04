Tuğba Melis Türk: En büyük deliliğim köpekbalıklarıyla yüzmekti
Oyuncu Tuğba Melis Türk, 10 Soruda'nın konuğu oldu. Okyanusta köpekbalıklarıyla yüzmenin en büyük deliliği olduğunu söyleyen oyuncu, "Her an daha büyükleri gelebilir. Adrenalini seviyorum" diyor.
1- Ruh haliniz nasıl?
Anda kalmayı , hayatı doya doya her modda yasamayı seviyorum.
2- Hayatta sizi en mutlu eden şey?
Yaptıgım her işin karşılığını iyi dönüşlerle almak
3- En büyük korkunuz?
Hiçbir şeyden korkmam.
4- Kendinizde gördüğünüz en temel eksiklik?
Olaylara karsı aşırı duygusal bakmak ve fazla empati yapmak.
5- Hayattaki en büyük başarınız?
İstediğim herseyi, basarımı calısmalarım ve azmim sonucu elde edebilmiş olmak.
6- En büyük deliliğiniz?
Okyanusta köpekbalıklarıyla yüzmekti, daha büyükleri de her an gelebilir, adrenalini seviyorum.
7- Yapmaktan en mutlu olduğunuz iş?
Evdeysem yemek yapmak, ve kendi işimin başında olmak her zaman. Oyunculuk benim için büyük bir tutku.
8- Son okuduğunuz kitap?
İkigai
9- Yaşamak istediğiniz başka bir yer var mı?
İleriki zamanlarda daha bakir bir yerleşim yerinde doğal yaşamla iç içe en azından yılın 6 ayını geçirmek istiyorum.
10- En sevdiğiniz hayvan?
Hepsini çok seviyorum.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni iddialar
- Eşinin cinsel içerikli videosunu izleten isim konuştu
- Sigaraya zam geldi!
- Davutoğlu'ndan çarpıcı Erdoğan iddiası
- Erdoğan markette alışveriş yaptı
- BAE’den Türkiye açıklaması
- Gizli servetleri ve anlaşmaları ortaya çıktı
- Uğur Şahin'den kritik açıklama
- AKP'ye karşı blok çağrısı yaptı
- 2 kişiyi öldürdü ardından intihar etti