Tuğba Melis Türk: En büyük deliliğim köpekbalıklarıyla yüzmekti

04 Ekim 2021 Pazartesi, 10:57

1- Ruh haliniz nasıl?



Anda kalmayı , hayatı doya doya her modda yasamayı seviyorum.



2- Hayatta sizi en mutlu eden şey?



Yaptıgım her işin karşılığını iyi dönüşlerle almak

3- En büyük korkunuz?



Hiçbir şeyden korkmam.



4- Kendinizde gördüğünüz en temel eksiklik?

Olaylara karsı aşırı duygusal bakmak ve fazla empati yapmak.



5- Hayattaki en büyük başarınız?

İstediğim herseyi, basarımı calısmalarım ve azmim sonucu elde edebilmiş olmak.



6- En büyük deliliğiniz?



Okyanusta köpekbalıklarıyla yüzmekti, daha büyükleri de her an gelebilir, adrenalini seviyorum.



7- Yapmaktan en mutlu olduğunuz iş?



Evdeysem yemek yapmak, ve kendi işimin başında olmak her zaman. Oyunculuk benim için büyük bir tutku.



8- Son okuduğunuz kitap?



İkigai

9- Yaşamak istediğiniz başka bir yer var mı?

İleriki zamanlarda daha bakir bir yerleşim yerinde doğal yaşamla iç içe en azından yılın 6 ayını geçirmek istiyorum.



10- En sevdiğiniz hayvan?



Hepsini çok seviyorum.