1 killed in helicopter crash in Russia
Ambulance helicopter crashes near Volgograd city while heading to place of departure.
One person was killed in a helicopter crash in Russia on Tuesday, authorities said.
The ambulance helicopter was heading to its place of departure in the Yerzovka settlement near the southern city of Volgograd with no passenger on board, the Emergency Situations Ministry said in a statement.
Rescue and law enforcement services are working at the crash site.
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