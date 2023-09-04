Turkey rescues 129 irregular migrants in Aegean Sea
33 migrants in rubber boat off Ayvacık in Canakkale province rescued after being pushed back by Greek forces, says Coast Guard Command
The Turkish Coast Guard rescued 129 irregular migrants in the Aegean Sea.
Thirty-three of the migrants were rescued from a rubber boat off Ayvacık district in Canakkale province and 25 off Kusadası district in Aydın province, the Coast Guard Command said Sunday on its website.
Also, 71 migrants in a rubber boat off Izmir province were rescued after being pushed into Turkish territorial waters by Greek forces, according to the Coast Guard Command.
The migrants were taken to the provincial migration management directorate.
Türkiye and global rights groups have repeatedly condemned Greece's illegal practice of pushing back asylum seekers, saying it violates humanitarian values and international law by endangering the lives of vulnerable migrants, including women and children.
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