Turkey's domestic Covid-19 vaccine Turkovac approved for emergency use

Turkovac will be in widespread use starting next week, says Health Minister Fahrettin Koca.

AA
22 Aralık 2021 Çarşamba, 16:07
Turkey's domestic Covid-19 vaccine Turkovac approved for emergency use
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Turkey's domestically developed Covid-19 vaccine Turkovac has been approved for emergency use, Health Minister Fahrettin Koca announced on Wednesday.

"As of today, we have become one of the nine countries producing a Covid-19 vaccine," he said.

Turkovac will be in widespread use as of next week, Koca stressed.

"IT WILL BE GLOBALLY"

Since early in the vaccine's development, Turkish President Recep Tayyip Erdoğan has vowed to make it available globally, saying it will be used to benefit all humanity.

“Our Covid-19 vaccine Turkovac, which has come to the production and usage stage by receiving the necessary approvals, is a symbol of our efforts to protect our nation against the pandemic in the most effective way,” said Erdoğan.


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