Turkey's short-term external debt stock at 124.1B USD
Turkish private banks' foreign debt surged annually 8.6% in 2021.
Turkey's short-term external debt stock totaled 124.1 billion USD as of end-November 2021, the country's Central Bank said on Monday.
The foreign debt due to be paid over the next 12 months posted a rise of 8.6% compared to the end of 2020, the bank said in a statement.
In this period, banks' short-term external debt stock fell 6.7% to $53.5 billion in the same period, while other sectors’ short-term external debt stock rose 25.4% to $44.5 billion.
The trade credits due to imports under other sectors came in at $39.4 billion, up 32.4% compared to the end of 2020.
Banks' short-term FX loans received from abroad dropped 7.5% to $12.6 billion.
As of the end of November, some 45.7% of the debt stock was in US dollars, 25.4% in euros, 9.6% in Turkish liras, and the remaining 19.3% in other currencies.
"Short-term external debt stock on a remaining maturity basis, calculated based on the external debt maturing within 1 year or less regarding of the original maturity, recorded $167.5 billion," the bank added.
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