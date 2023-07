Alaçatı-Bodrum hattında neler oluyor?

Yayınlanma: 30.07.2023 - 12:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 12:00

Lübnan restoranlarından, yöresel lezzetlere kadar farklı seçenekler arasından karar vermekte zorlanmayın ve özel lezzetleri denemeden yazı kapatmayın diye radarımıza takılan mekânları sizin için listeledik.

BODRUM’UN “FUN DINING” KONSEPTLİ BULUŞMA NOKTASI: ALTÜST/YALIKAVAK

Yalıkavak’ta mönüsü ve eşsiz gün batımıyla lezzetseverlerin yeni keşif noktası olan AltÜst, rahat ama akılda kalıcı bir deneyim vaat ediyor. Doğallığı, farklı mönüsü ve eşsiz gün batımıyla lezzetseverlerin favori adreslerinden olan mekân Yalıkavak’ta marinanın kalabalığından uzakta farklı ve yeni bir keşif de sunuyor. Dünya çapında birçok yeni nesil şef “fun dining” akımıyla restoranlarına daha rahat ve doğal bir hava kazandırıyor.

Özel etkinliklere de ev sahipliği yapabilen AltÜst’te haftanın belirli akşamlarında keyfinize dj performansı da eşlik ediyor. Bodrum’un en yeni lezzetlerini ve kokteyllerini muhteşem manzara eşliğinde keşfetmek için samimi ve rahat bir ortamda yerel malzemelerle hazırlanmış kendine özgü lezzetler sizi bekliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN İZİNDE BİR GURME DENEYİMİ: MEZE BY THE SEA/BODRUM

Six Senses Kaplankaya’nın sevilen restoranı Meze by the Sea yeni sezonda şef Özgür Bozgurt ve ekibi yönetiminde Ege kültürünü yansıtan yemeklerini kendi yorumuyla harmanlayarak yeni bir bakış açısıyla sunuyor. Six Senses Kaplankaya’nın kendi organik bahçesinden hasat ettiği meyve ve sebzelerle hazırlanmış ayırt edici aromalara sahip mezeler görkemli Ege denizi manzarasıyla tüm duyulara ulaşan unutulmaz bir yemek deneyim yaşatıyor. Bu yaz için mutlaka “denenecekler” listenizde olsun.

UNUTULMAYACAK BİR LEZZET ÇAĞRISI: KUROCHAN BY İOKI/BODRUM

Japon ve Peru mutfaklarından esin alan ve Nikkei mutfağını içeren yeni “fine-dining” mönüsüyle Kurochan by İoki, Mandarin Oriental Bodrum’da bu sezon yeniden yerini aldı. Yenilikçi suşileri, tempura ve noodle’larının yanında özel şeflerinin birbirinden özel teppanyaki sunumlarıyla dikkat çeken mekân şimdiden Bodrum’un gözdeleri arasına girdi. Bodrum’un eşsiz sahiline bakan konumunda etkileyici bir ortam yaratan Kurochan by İoki yetenekli şeflerinin en taze ve en kaliteli malzemelerle hazırladığı kendine özgü Japon mutfağının tatlarını yeni mönüsüyle keşfedebileceğiniz zengin bir seçki sunuyor. Aklınızda olsun!

HEM YEMEK HEM EĞLENCE: BRAVA/BODRUM

Lezzet dünyasının en yetenekli ve yaratıcı şefleri arasında yer alan Michelin yıldızlı Diego Muñoz aynı zamanda Latin Amerika mutfağının da önemli temsilcilerinden. The Bodrum Edition’ın açık hava içeriğine sahip imza restoranı Brava’nın yönetici şefliğini üstlenen Muñoz, Akdeniz ve Asya’ya özgü lezzetlerden esinlenerek yeniden yorumladığı Latin Amerika mutfağının geleneksel yemekleri ve alışılmışın dışında yaklaşımı ile hazırladığı yeni tatlarla da adından söz ettiriyor. Brava, yemekleri ve kokteylleri ile önemli bir gastronomi durağı olduğu kadar müzik ve sanat camiasından ünlü isimlerin canlı performanslarına yaptığı ev sahipliğiyle de Bodrum’un kültürel buluşma noktalarından.

KEYİFLİ BULUŞMALARIN ADRESİ: MINAMI/BODRUM

Bodrum'un Gündoğan koyunda yer alan Uzak Doğu restoranı Minami keyifli buluşmalara ve akşamüstü yemeklerinize yeni bir boyut kazandıracak. Uzak Doğu mutfağının klasik ve yenilikçi tatlarını kendine özgü yorumuyla sunan mekân manzarası, şık tasarımı ve iddialı suşi mönüsüyle konuklarını gurme bir yolculuğa çıkarıyor. Aperatiflerden salatalara, tempura çeşitlerinden Robata ızgaralara 50’ye yakın farklı tat sunan Minami’de truffle toro maki, acı tatlı soslu susamlı bonfile, baharatlı tereyağlı fırında ıstakoz, tempura karides parçaları denemeniz gereken lezzetlerin başında yer alıyor.

LÜBNAN MUTFAĞININ İKONİK RESTORANI: EL YAR/ALAÇATI

Baharatları, kokusu, otları ve rengarenk sunumları ile oryantalist ama bir yandan da çağdaş bir yemek kültürüne sahip Lübnan mutfağı, El Yar ile damaklarda eşsiz tatlar bırakmak için bu mevsim Alaçatı’ya geldi. Lübnan mimarisinden yola çıkılarak tasarlanan El Yar’a giriş yaptıktan sonra kendinizi yasemin ve begonvillerle dolu bambaşka bir dünyada bulacaksınız. Mekânda, Fransız mutfağına da göz kırpmayı ihmal etmeyen Lübnan mutfağının eşsiz lezzetleri, her biri Gaziantep’te özel olarak hazırlanan birbirinden farklı tabakların içinde ülkeye özgü tepsiler eşliğinde misafirlere servis ediliyor.

BİR KLASİK: LİMON KÖYİÇİ/ALAÇATI

Adını bahçesinde bulunan limon ağacından alan Limon Köyiçi her yıl mönüsünü geliştirirken dünya lezzetlerinin ve füzyon mutfağı örneklerini de sunuyor. Pizza fırını ve limon ağacı etrafında masaları ile dikkat çeken Limon Köyiçi’nde eğlence, akşam yemek ile başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Rrisotto porçinisini ve parmesan tekerinde makarnasını denemeden, geniş kokteyl mönüsünde keşfe çıkmadan Limon Köyiçi’nden ayrılmayın.

YENİ BİR EĞLENCE ANLAYIŞI: MANDALA/ALAÇATI

Mandala, Paşadayı Meydanı’nda, Alaçatı'da sakin ortamı, bahçesi ve etkinliklik alanları ile lezzeti ve eğlenceyi yaşayabileceğiniz bir mekân. Ünlü şeflerle atölye çalışmaları, küçük festivallar ve konserlere de yer veren Mandala’da etkinlik takvimi her an sizi sürpriz bir konserin ya da ünlü bir şefle atyölye çalışmasının içine ışınlayabilir. Mâkanın özellikle kahvaltı ve kahve mönüsünü denemenizi şiddetle tavsiye ederim.