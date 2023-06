Yayınlanma: 04.06.2023 - 13:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 13:00

Disney+’ın çarpıcı yapımı Aktris’te rol alan S¸ebnem Hassanisoughi, pek çok meslektaşından farklı, kendine özgü dünyası olan bir isim. Ailesi İran kökenli olan Hassanisoughi, Aktris ile hem sinemada hem sahnede hem de ekranda, cv’sinde yer alan başarılı yapımlara bir yenisini eklerken bireysel anlamda ve dünya için farkındalık yaratmak adına da çalışıyor.

- Aktris uzun süredir heyecanla beklenen bir dizi. Siz diziye nasıl dahil oldunuz?

Dizinin hazırlık sürecinde görüşmeye başladık. Senaryo, karakter ve kurulan hayaller üzerine konuştuk. İlk buluşmamızla birlikte çalışmak istediğim insanlarla olduğumu hissetmiştim. Bol dönemeçli, çelmeli bir senaryo. Karakterim de güçlü sanılan herkes gibi zaafları, hırsları, istekleri olan biri. Çok eğlenceli ve zeki de buluyorum onu.

- Her anlamda maneviyatı ön planda tutan bir yaşam bakışınız var diye düşünüyorum. Özellikle kendi yalnızlığınızla barışık olma durumunuz ilgi çekici. Bu güçlü manevi hali getirenler nedir?

Mana, anlam her şeyin ardında görmeye, yorumlamaya çalıştığım bir şey. Kendime o anki sınırlarım müsaade ettikçe dürüst ve açık oluyorum. Bunun için türlü biçimlerde emek sarf ediyorum. Saatlerimi, hatta senelerimi veriyorum. Bence ömrümü de böyle geçireceğim. Bazen yalnızlığım ve ben kavgalı, gergin, umursamaz da olabiliyoruz. Bunu rahat rahat yaşayabilmek bence hakiki bir iletişim ve barışıklık dediğiniz şey sanırım bu.

- Oyuncular moda ile olan ilgileriyle de değerlendiriyor ancak sizin alışverişte ihtiyacınızın dışına pek çıkmadığınızı düşünüyorum. Moda ve tüketim konusuna yaklaşımınız nasıl?

Moda olan şeyler beni ilgilendirmiyor. Muhakkak ki tuzağına düştüğüm anlar oluyordur çünkü çok sıkı çevreliyor sizi. Ama tasarımı ve giyinerek kendini ifade etme fikrini ilgi çekici buluyorum. O serbestliği, uyumsuzluğu, kendin oluşu gıptayla izliyorum. Dünyanın gidişatıyla ilgili sorumluluk duyan herkes sanırım az tüketmek için kafa patlatıyordur. Hakikaten ihtiyacım olanı tüketmek, çöplerimi ve ambalajları azaltmanın kendim için yöntemlerini keşfetmek, pipet, plastik ıvır zıvır kullanmamak, kullandıklarımı yeniden değerlendirmek ve paylaşmak yaptıklarımdan bazıları. Ama en temelde bu gezegene ve tüm canlılara sevgi duyuyorum. Bu hisle yaklaşınca eylemler kendiliğinden geliyor.

- Çokkültürlü bir oyuncu olarak birikiminizi senaryo veya kamera arkasına taşıma planınız var mı?

Plan değil ama belki bir gün diyebilirim. Yazıyorum. Daha çok sahne üstünü hayal ederek yazıyorum. Bunu da şu anda kendimi zor durumda bırakmak için söylüyorum. Seneler önce kısa filmler çekmiştim. Pek kimse bilmez. Bende bile kayıtları var mı emin değilim.

- 10 yıl önceki Şebnem'e neler söylemek istersiniz?

Böyle güzelsin, devam et. Eğlen, Biraz da hafife al.

KADINLARDAN KORKUYORLAR

- İran da Türkiye de kadın mücadelesinin büyük zorlularla karşı karşıya kaldığı ülkeler. Her iki ülkeyle de bağlantılı başarılı bir kadın oyuncu olarak bu konuda neler söylemek istersiniz?

Mücadele eden insanlar, kadınlar da dahil, kadın mücadelesinden çok şey öğrendi. Hele İran'daki korkuya rağmen cesaret, boyun eğmeyiş, ölümün üzerine yürüyebilmek... Birileri kendinden sonra gelenler, diğerleri daha farklı şartlarda yaşayabilsin diye kendini feda ediyor. Bir yerde öldürülerek, bir yerde dayanaksızca hapse atılarak, işi engellenerek, yaşayacağı alanlar kısıtlanarak. Ama kadınları, azınlıkları, kimlikleri bastırmak isteyenler korktukları şeyde haklılar ki bu insanlar hakikaten el ele, yürek yüreğe ve bu çok büyük bir kuvvet.

‘SPOTIFY’DA SON DİNLEDİKLERİM’

- Spotify listenizde son dinlediğiniz şarkılar hangileri?

Şimdi açıp bakıyorum. Arada yürürken dinlediğim podcastler var. Onları geçersem şansa bayağı iyi şeyler dinlemişim. Bazı günler bu hoşlukta olmayabiliyor çünkü. Şu an son dinlediklerim şöyle: Hikaru Hayashi- L'le neu, Ahmet Kenan Bilgiç- Kendi Kendime, The Smile- The Smoke