Ayşe Tolga: 'Enerjimiz şifa kaynağıdır'

23 Ocak 2022 Pazar, 13:00

Yaklaşık 6 bin yıllık bir geçmişe sahip olan aromaterapinin ilk olarak mumya yapımında eski Mısır uygarlığı tarafından kullanıldığı biliniyor. Aynı çağlarda, eski Çin uygarlığı tarafından da aromaterapi yağları ve bitkileri, tanrıya olan şükranın bir ifadesi olarak kullanılmaktaydı. 10 yıldır TRT’nin sevilen dizisi “Seksenler'de “Gülden” karakterini canlandıran Ayşe Tolga, oyunculuk kariyerinin yanı sıra neredeyse insanlık tarihi eş değer bir geçmişe sahip olan aromaterapi üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor.

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi edinen ve bu yönüyle aromaterapi, şifa ve iyileşme yolunda ilham veren bir isim olarak öne çıkan Tolga ile oyunculuktan aromaterapistliğe uzanan hikayesini konuştuk ve uzmanlık alanında tavsiyelerini dinledik.



Oyunculuk kariyerinden yaşam koçluğuna ve ardından klinik aromaterapistliğe... Bu yaşam serüveni sizin için nasıl ilerledi? Aromaterapi ilginiz nasıl başladı?



Aromaterapi gerçekten mucizevi bir tedavi yöntemi ve aklınıza gelebilecek çoğu şikâyet için size yardımcı olabilir. Yaşamın her alanında başarılı olmak ve multitasking (çoklu görev) çalışabilmek için en önemli kriter zaman yönetimidir. Benim bu kadar işe ve kimliğe aynı anda yetişebilmemin sebebi bu olabilir. Bir öncelik sırasına koyup ona göre hareket ediyorum ve bunları hep uzun süreli dönemler olarak planlıyorum. Bir öncelik sırası belirledikten sonra kendime o işi yapmak için bir zaman limiti koyuyorum. Her an bir programa göre gitmem önemli, başka türlü hepsinde başarılı olamam. Arada bir mola verip kendime vakit ayırmayı da ihmal etmiyorum. Kafam dolu olursa her şeye yetişip “Ayşe Tolga” olamam. Arada benim de kendi içimde inzivaya çekilip kendimi şifalandırmam gerekiyor. Bu sıra ve programla gidince zaten saydığınız her şeye yetişip zaman ayırabiliyorum ve aynı zamanda “Ayşe” olabiliyorum.





Peki, aromaterapi nedir, ne işe yarar? Aromaterapi bir kişinin hayatında ne gibi etkiler sağlar?



Aromaterapinin en yaygın kullanım şekli, aromaterapi masajıdır. Onun dışında, aromatik öz yağlarını kişisel bakımınızda da kullanabilirsiniz. Örneğin aroma yağları ile saç ürünleri, makyaj ürünleri, cilt bakım ürünleri, maskeler de hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, solunum yolu enfeksiyonlarınız olduğunda buhar yoluyla kullanabilirsiniz. Saymakla bitmiyor yani dâhil edebileceğimiz alanlar. Profesyonel olarak yapmak isteyenlerin de, yapması gereken en önemli şey bu mucizeye inanıp benimsemektir. Tabii bunu görmenin en temel yapıtaşı sabır ile beklemek. Yağları ve özleri elde etmek için ayrı, bunların mucizesini görmek içinse ayrı sabır gerekiyor.



Aynı zamanda aromaterapi eğitimleri de veriyorsunuz. Bu eğitimlere ve kamplara katılmak isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?



Bu kampta kendi öz benliğimiz ve kendi kişiliğimizi daha net bir şekilde bulacağız. İnzivada kendi yaralarımızı keşfedip onları kendi öz benliğimizi tamamlayarak şifalandırmayı öğreneceğiz. Herkesin içinde aslında kendi yaralarını şifalandırma yetisi vardır. Sadece yeteri kadar görüp üstünde çalışmıyoruz. Arada bir inzivaya çekilip kendimizle baş başa kalırsak asıl şifanın kendimizle olduğunu görmemiz kolaylaşır.



"Bereket Sende" kitabınızda pek çok farklı özel çalışma var. Bu çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz? Çalışmalarınızın yanı sıra kişiler günlük hayatlarında bireysel olarak ne gibi rutinler edinebilirler?



Bunun cevabı hem kendi felsefemden hareketle hem yüzyıllardır kanıtlanmış kadim metotlarla birleştirdiğim kitabım Bereket Sende’de yer alıyor. Bereketin dışarıda değil ancak içeride arandığı zaman bulunabilecek bir kavram olduğunu sıklıkla ifade ediyorum. Bolluk ve bereket enerjisini hayatımıza davet edebilmek için öncelikle enerjinin yönlendirilebilir bir şifa kaynağı olduğunu kabul etmek ve bunun için uygulamalarla çaba göstermek gerekir. Başta Torus Nefes ve Egzersiz Tekniği gibi iç dinginliği enerji aktarımını sağlayacak uygulamalardan, sesli rehberlik etmeye devam ettiğim uygulamalara kadar frekansı oluşturmanıza ve bereketi hayatınıza çekmeye yardımcı olacak uygulamaları Bereket Sende ile keşfedebilirsiniz.





İnsanların şifa, bereket ve iyi bir yaşam arayışındaki yolculuklarına rehberlik ediyorsunuz diyebiliriz. Ancak hepimiz biliyoruz ki herhangi bir hedefe veya başarıya ulaşmanın temel noktası kişinin kendisi ile ilgili. Bu durumu nasıl yorumlarsınız?



Her insanın öz keşif yolculuğunu kendi içinde başlatarak ihtiyacı olanın ne olduğunu bulması ve kendi benliğine yardımcı olmasıyla mümkün olabilir. Kendimize sen değerlisin demenin en iyi yolu, insanların kendine ve bedenlerine bütünsel olarak iyi bakması, merkezlerine dönerek iyiyi bulması ve kişisel değerlerine sahip çıkması olduğunu düşünüyorum. İyilik hali için nasıl düşünmemiz ve neye inanmamız gerektiğini özümsersek işte o zaman öz değer, öz şefkat ve öz sevgi gibi kavramların bünyemizde karşılığı olabilir.



Pandemi ile birlikte hayatımızda pek çok şey değişti. Ne yazık ki vaka sayılarında tekrardan artış görüyoruz. Hepimizin çeşitli kaygıları var. Bu durum toplumu olumsuz yönde etkilerken ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Bu konu özelinde çalışmalarınız var mı?



Güzel yaşamın tutkulu bir elçisi olarak öğrenecek ve öğretilecek şeylerin sonsuz olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple beni takip eden, hayatını iyileştirmeye katkıda bulunduğum severlerim ve takipçilerim için her zaman daha da fazlasını ortaya koymak adına elimizden geldiğince çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadim bilgilerin gelenekselliği ve şu anki tıp biliminin modernliğini bir araya getirerek iyi yaşamın bütünsel olarak vurgulanabileceği bir proje üzerinde emek veriyoruz. Gelecek dönemde hem takipçilerim hem bütünsel şifa ile ilgilenen dostlarımız için güzel projeler yolda diyebiliriz.



AROMA YAĞLARI REHBERİ

Aroma yağlarını denemeyi düşünüyorsanız öncelikle doğru yağı nasıl bulacağınızı ve onu nasıl güvenli bir şekilde kullanacağınızı öğrenmek bu noktada büyük bir önem taşıyor. Dünyanın önde gelen kurumlarından belli başlı araştırmaları sizler için derledik.



Cleveland Clinic bütünleştirici tıp uzmanı Dr. Yufang Lin, uçucu yağlar üzerine bir makalesinde, uçucu yağların birçok faydası olduğunu belirtiyor ve “Sorun, insanların onları nasıl kullandığında yatıyor” diye ekliyor.

John Hopkins Medicine'a göre, aromatik öz yağlar temel olarak bitki özlerinden oluşuyor. Bir bitkinin çeşitli kısımlarını (çiçekler, ağaç kabuğu, yapraklar veya meyve) buharla veya sıkma yöntemi ile koku üreten bileşiklerini yakalamak için yapılıyor.

New York'lu aromaterapist Amy Galper aromatik öz yağları şu şekilde anlatıyor:

"Araştırmalar, yağların antibakteriyel, anti-inflamatuar (ödemi azaltan), bağışıklık düzenleyici ve antispazmodik (Spazm çözücü) özelliklere sahip olduğunu destekliyor. Ayrıca birkaç çalışma hafızayı, ruh halini ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Ek olarak, yağlar anksiyete, depresyon ve uykusuzluk semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Journal of Health Research tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre yasemin özü yağının solunması; kişide iyi, aktif, taze ve romantik hissetmek gibi olumlu duygularla ilişkili beyin dalgaları artırıyor. Ayrıca olumsuz duyguları, özellikle uyuşukluğu azalttığı da düşünülüyor. Orta Doğu ve Afrika'daki ilk aromaterapi markası Areej Aromaterapi Pazarlama Müdürü Nour Walid, yasemini solumanın veya aromaterapi masajında kullanmanın, kişinin ruh halini iyileştirdiği ve enerji seviyesinin yanı sıra olumlu duygularını da arttırdığını söylüyor.

AROMATERAPİ 101

Yapılması ve yapılmaması gerekenler: (Kaynak: Forbes)