Bir dönüşüm şarkısı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 13:00

Güncelleme: 09.07.2023 - 13:00

Eski bando grubuyla başladığı müzik kariyerini tek başına sürdüren bu süreye iki albüm birçok tekli ve “cover” sığdıran Eda Baba, 10 yılı aşkın süredir aramızda. Ancak sesi ve yaratım gücü hâlâ tazeliğini koruyor. Yeni teklisi Kim Bilir de bu tazeliği güçlendirecek bir dönüşüme ışık tutuyor.

- Kim Bilir'i dönüşüm hikâyenizin başlangıcı olarak tanımlıyorsunuz. Kastettiğiniz müzikal bir dönüşüm mü yoksa daha fazlası mı?

Şarkıyı dinleyince beni yakından tanıyanlar anlayacak ki müzikal bir değişim kesinlikle var. Ama fazlası da var. Kendime ve yeni şarkılara zaman ayırmak için yalnız geçirdiğim bir dönem oldu bu kış. Daha az insan, daha az olay, daha çok ben gibiydi son dört, beş ayım. Bu dönemde yaşanan can sıkıcı olaylar hepimizi derinden üzen deprem felaketi, şahşi hayatımdaki birtakım aydınlanmalar beni biraz buraya getirdi aslında. Üzücü ve stresli o kadar çok şey var ki bir süre en azından müzik dinlerken ve yaparken düşünmemek, bolca eğlenmek istiyorum. Hâlâ içinde gerçek duygular taşıyan ama neşe odaklı bu şarkı o yüzden bir başlangıç gibi benim için. Rahat ve kaygısız bir ruh haline dönüş arzusunun bir ürünü.

- Kim Bilir oldukça hareketli ve dile hemen takılan bir şarkı. Bir yandan da nostaljik bir ritmi var. Bu şarkı için afro-pop ritmleri ilk kez kullanmışsınız. Düzenlemeyi yaparken nasıl bir yol izlediniz?

Şarkının sözleri Zeki Alper Gülay, müzik ve düzenlemesi yine Polen’den Zeki Alper Gülay ve Mehmet Mutlu’ya ait. Bundan birkaç ay önce yaptıkları müziği çok sevdiğimi ve ortak bir çalışma yapmak istediğimi söyledim. Neler hissettiğimi ve söylemeyi hayal ettiğim şarkının nasıl bir duyguda ve tarzda olacağını anlattım. Sonra gerisini Polen’e bıraktım. Şarkının ilk halini dinlediğimde nasıl heyecanlandığımı anlatamam. Kısaca beni çok iyi anladılar ve ortaya bu güzel şarkı çıktı.

- Geçen yıl ailenizle birlikte çıkardığınız "Aile Albümü" dinleyenlerde çok farklı duygular uyandırdı. Hem aile sıcaklığını hisssettirip hem de beraber üretmenin güzelliğini nasıl ortaya çıkardınız?

Çok heyecanlı ve duygusal bir süreçti. Bu fikrimden bahsettiğim an epey çekindiler aslında. Daha önce herhangi bir profesyonel kaydın içinde olmayı deneyimlenmedikleri için özellikle. Ama söyledikleri ve bildikleri türküleri seçip prova yapmaya başlayınca rahatladılar biraz. Hepimiz bir arada böyle kalıcı bir anı bırakacağımız için çok mutluyduk ve buna odaklandık. Bir yandan stüdyoda kayıt alırken bir yandan videolar çekiliyordu. Ve sandıklarından çok daha zor bir işi kısacık zamanda tamamladılar. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bu üretimin güzelliğini nasıl anlatırım başka bilemiyorum.

- Hangi duygular sizi üretmeye yönlendirir?

Bu biraz döneme ve moduma bağlı. Ancak herhangi bir duyguyu en yoğun yaşadığım anda sanırım. İnsan zihnine alan açtığı zaman çok daha geniş ve derin görebiliyor etrafını. Böyle anları çoğaltmak üretimi besleyen şey bence.

- Zaman zaman kendi kuşağınızda bazı müzisyenlerle kıyaslanıyorsunuz. Olağan bir durum öte yandan siz ne kadar rekabetçi birisiniz?

Bu tarz konular bende iyi ya da kötü pek iz bırakmıyor. “En son ne zaman ve hangi müzisyen ile kıyaslandın” diye sorsanız hatırlayamam bile sanırım. Elbette güzel işler yapan insanları görünce ilham alıyorum ve mutlu oluyorum. Böyle müzisyenlerle aynı cümlede ismimin geçmesi mutlu ediyor. Ama kıyaslama ve kıskanma gibi duyguları hayatımdan uzak tutmaya çalışıyorum. Hem böyle şeylere çok takılınca, bir başkasının taklitinden başka bir şeye dönüşemez insan diye düşünüyorum. Benim motivasyonum kendimi aşmaya çalışmak. Ufak ya da büyük adımlar olmasının bir önemi yok. Sadece deniyorum. Rekabetçi sayılır mıyım?

- "Cover" yapmanın müzikal kariyerinize nasıl bir katkısı oldu?

Yeniden yorumladığım şarkıları YouTube’a yükleyerek solo kariyerimi başlattım. Çok hızlı geri dönüşler aldım ve çok güzel konserler vermeye başladım o dönem. Ve bu şarkılar ismimi daha geniş kitlelere hızlıca ulaştırmamı sağladı.

RAHAT VE KEYİFLİ BİR EV

- Biraz evdeki yaşamdan da söz edebilir misiniz?

Evimi ve evde olmayı çok seviyorum. Düzenli uyanıp işlerimi yapmayı, kedilerimle zaman geçirmeyi de öyle. Ruhumu ve kafamı düzenlemek buradan geçiyor benim için. Dinlendiğim, işlerimi yaptığım, müziğimi ürettiğim, arkadaşlarımla uzun uzun sohbetler eşliğinde bir masa etrafında buluştuğum yer benim için ev. O yüzden rahat ve keyifli hale getirmeye çalışıyorum ev yaşantımı. Ve epey verimli kullandığımı söyleyebilirim.

TAME IMPALA VE ROSALİA

- Son zamanlarda kimleri dinliyorsunuz?

Tüm müzik tarzlarını dinlemeye çalışıyorum ama bu sıralar genellikle dans ettiren bir yandan yeni nesil bir şeyler yakalamaya çalışıyorum. Karışık listelerde kaybolmak epey işe yarıyor bunun için. Bir kaç öneri olarak da, Stromae, Emir Taha, Tame Impala, Seda Erciyes, Rosalia, Gael Faye diyebilirim.