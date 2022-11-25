Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu!
Soğuk kış günleri yaklaşırken içinizi ısıtacak bir sayıyla karşınızdayız. İşte bu hafta Cumhuriyet Pazar’daki içerikler…
- Tuzak dizisinde Umut’a yaşam veren başarılı oyuncu Akın Akınözü Deniz Ülkütekin’e konuştu: “Karakterlerim için şarkı listesi hazırlıyorum”
- Anneye bağlılıkla ülkeye bağlılık arasındaki benzerlikleri Prof. Dr. Üstün Dökmen kaleme aldı.
- Görme engelli futbolundaki başarılarıyla göğsümüzü kabartan Oğuzhan Yokuş, engelleri nasıl aştığını İrem Yavuz’a anlattı.
- UNESCO Dünya Zeytin Ağacı Günü’nde zeytinin insanlık için önemini hatırlıyoruz. Ayça Ceylan zeytinin insanlık tarihine yön veren yolculuğunu Dairesel Flora'da yazdı.
- Unutulmaz filmlerin usta bestecisi Ennio Morricone’nin evinin kapılarını seyirciye açan "Ennio: İl Maestro"yu Başak Bıçak Ay’a Seyahat’te inceledi.
- Almanya’ya benzemeyen bir Almanya! Nehirler ve kanallar kenti Hamburg’u Zülâl Kalkandelen anlatıyor.
- Kuantum fiziğinde gözlemci etkisi ve felsefeye yansımaları, Ayşe Acar’ın kaleminden.
- Kadınların sessiz direnişi, 'mor cepken'i Ebru Bozcuk’un kaleminden okuyun.
- Çocuklar için bir “Rüya”, "Bilinmez olanın temsili: İsmi lâzım değil" ve kültür-sanat yaşamından diğer seçkiler Berrin Karadeniz’le Kültür Rotası’nda.
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