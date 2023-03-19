Cumhuriyet’in patili dostu
9 yaşında zeki bir labrador olan Çiko, yanında Cumhuriyet Gazetesi'ni taşıyor. 124 kelime bilen Çiko'nun başka gazeteler ilgisini çekmiyor.
Sisli bir İstanbul sabahında işe yetişmeye çalışanların koşuşturmaları bir anlığına da olsa yavaşlıyor. Başımı çevirdiğimde herkes gibi ben de duraklıyorum.
Karşı kaldırımda, Alman havayolu şirketi Lufthansa’dan emekli 64 yaşındaki Hacı Ali Göçer ile birlikte sevimli yüzlü çevik bir köpek, ağzında Cumhuriyet Gazetesi, meraklı gözleriyle çevreyi süzerek insanların aksine sakince ilerliyor.
Adı Çiko, 9 yaşında zeki bir labrador. Henüz iki aylıkken Göçer’in kızı onu Küba’dan getirmiş. O günden beri ailenin üyesi. Neden gazete taşıdığını soruyorum.
Göçer durumu “14 yaşımdan beri Cumhuriyet okuruyum. Çiko da uzun zamandır bizimle, köpek okuluna gidip eğitim aldı, 124 kelime biliyor ve işaretlerden anlıyor. Cumhuriyet Gazetesi’ne olan sevgimizi o da benimsedi sanırım. Başka gazeteler ilgisini çekmez” diye açıklıyor.
Ben koşuşturanların arasına katılırken Hacı Ali bey ve Çiko, güneşin ısıtmaya çalıştığı kaldırımdan ağır ağır kentin içine doğru yol aldılar.
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