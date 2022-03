Meleklerin yükselişi ve düşüşü

20 Mart 2022 Pazar, 13:37

HBO kanalı Geçtiğimiz günlerde izleyicisini yeni bir diziyle buluşturdu; ‘’Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.’’ 80’ler Kaliforniyası'nda bir yolculuğa çıkıyoruz, rotamız Los Angeles. Büyük Buhran biteli çok olmuş fakat artçıların şiddetini hala hissettirdiği bir toplumdayız. Sokaklarda işsizlik, uyuşturucu, fuhuş, ve pek çok diğer suçun yanında, büyük bir bunalım havası hakim. Bunların yanı sıra bir gerçek daha var; tüm heybetiyle; Hollywood. Hollywood’un parıltısından nasibini alan Los Angeles’ın, ‘’Amerikan Rüyası’’nı tam anlamıyla hissedebileceğiniz bu bölgesinde, sanatçılar, üst tabakadan insanlar, oyuncular, göz kamaştırıcı partiler ve ışıklı bir hayat var. Bahsettiğimiz bu sosyal sınıfta pek çok ‘’Lakers’’ destekçisi olması sebebiyle de takım her zaman göz önünde ve popüler kültür öğesi olmuş.

SİHİR GÖSTERİSİ

Los Angeles Lakers, 70’lerin sonuyla bir çöküş dönemine girer. Winning Time, tam da bu süreçten sonrasını konu ediyor. Kulüp, Jerry Buss tarafından satın alınır ve Earvin Johnson isimli bir genç kadroya dahil olur. Bu genç adam, parkede yarattığı sihirle ilerleyen yıllarda "magic" lakabını isminin yanına iliştirecektir. Dizi, Lakers’ın ve Los Angeles'ın yüksek sosyetesi arasında gelişen parti ortamıyla, sahadaki eğlenceli basketbolu bir araya getiren (Lakerball) altın çağına odaklanıyor. Bu zaman çizelgesi elbette O.J. Simpson gibi kült bir siyahi karakteri sosyeteye girişini ve yine L.A.’de yükselen bir başka spor organizasyonu olan Amerikan futboluu takımı Raiders'ın, Lakers'ın tersine kentin kenar mahallelerinin sesi olmaısnı da içeriyor, ama dizinin ana figürleri Lakers'ın basketbolcu topluluğu ve etraflarındaki karakterler.

GERÇEK HAYATTAKİ SON

Winning Time'ın oyuncu kadrosu ise yıldız isimlerle dolu. John C. Rilley, Sally Field, Hadley Robinson, Adrien Brody, Quincy Isaiah, Jason Segel, Solomon Hughes öne çıkanlar. Lakerball'un ilk yıllarındaki oyun kurucusu Norm Nixon’ı canlandıran oyuncunun, oğlu DeVaughn Nixon olması da ayrı bir nostalji hissi uyandırıyor. Adam MacKay’in yapımcılığını üstlendiği dizi, Jeff Pearlman’ın “Showtime: Magic, Kareem, Riley, And The Los Angeles Lakers Dynasty Of The 1980s” kitabından uyarlanmış. Sinematografi, kostümler ve oyunculukları 2013 yapımı Martin Scorsese imzalı ‘’Wolf of Wall Street’’e yakın olan dizi hakkında dikkat etmeniz gereken bir dip not; karakterleri ilk görüşlerimizde ekranın kenarında onlar hakkında ‘’eğlenceli’’ tanıtım yazıları çıkıyor. Tüm detaylarının üzerinde ince ince çalışılmış diyebilirim. Basketbol tutkunu olmayanların bile keyif alabileceği, 80’ler Los Angeles’ının atmosferini tamı tamına yansıtan bir yapım izleyeceğiz. Dizide yer verilir mi bilinmez biz gerçek hayattan bir “spoiler” verelim...

Magic'in 1991'de HIV pozitif olduğunu açıklaması, ertesi yıl polisin Rodney King isimli siyahi genci dövmesiyle kentte siyahi ve Hispanik gruplar arasında başlayan kitlesel isyan, Lakerball'un ayratıcısı Koç Pat Rİley'İn New York'a giderek savunma odaklı bir takımla başarıyı araması ve 1994'te O.J.'in eşini öldürdüğü iddiaları ardından kendisini tutuklamak isteyen polislerden kaçısının canlı yayını, Los Angeles'ta partinin bittiğini ve dünyanın tersine döndüğünü haber veriyordu. Gerçek hayattaki bu kötü sona karşın Winnig Time, Lakers evrende izleyiciye keyifli anlar yaşatacak ve tıpkı Michael Jordan'ın Last Dance'ı gibi epey tartışma yaratacak gibi görünüyor...