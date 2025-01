New York’un bohem mahallesi: SoHo

Yayınlanma: 12.01.2025 - 11:56

Güncelleme: 12.01.2025 - 11:56

Ünlü müzisyen Patti Smith, “Just Kids” (Çoluk Çocuk) isimli kitabında SoHo’ya (South of Houston Street) taşınmasını ve o dönemdeki yaşamını anlatır. Smith, New York’ta ekonomik zorluklar içinde yaşarken sanatına odaklanabileceği uygun fiyatlı bir yer arayışına girer ve bu süreçte, SoHo’nun uygun kiraları ve sanatçıları çeken bohem ortamı onu cezbeder. Kitapta, SoHo’daki stüdyosunda yaratıcı süreçlerinden ve çevredeki sanat ortamından söz eder ve 1970’lerde nasıl bir sanatçı merkezi haline geldiğini öğreniriz. Şu an New York’un en bilindik yerlerinden olan mahallenin tarihine bir bakalım.

SoHo, 19. yüzyılda dökme demir binalarıyla bilindik oldu. Bu binalar büyük pencereleri ve açık alanlarıyla endüstriyel kullanım için tasarlandı. Bu tür, bugün hâlâ SoHo’nun mimari kimliğini belirliyor.

1950’lerden itibaren SoHo, fabrikaların kapanmasıyla terk edilmiş bir sanayi bölgesine dönüştü. Ancak bu durum uygun fiyatlı alan arayan sanatçılar için bir fırsat yarattı. Mahalle, sanatçıların stüdyoları ve galerileriyle dolmaya başladı.

Mahalle, 1970’lerde bir sanat merkezi olarak ün kazandı. Andy Warhol ve Jean-Michel Basquiat gibi isimler bu dönemde bölgeyi sıkça ziyaret etti ve yaşamaya başladı.

1990’lı yıllara doğru sanatçıların yanı sıra lüks markalar ve şık restoranlar da bölgeye yerleşmeye başlar. Böylece SoHo, çağdaş ve şık bir alışveriş ve kültür merkezi olageldi.

Günümüzde SoHo sanat, moda, gastronomi ve mimarinin birleştiği hem yerel halk hem de turistler için sık gidilen bir bölge.

Mutlaka uğrayın??SoHo’yu ve bu mekânları mutlaka görmelisiniz:?* Cast Iron District: SoHo’nun en belirgin özelliği olan dökme demir mimari yapısı, Greene ve Broome sokaklar öne çıkıyor. Bu sokaklar, New York’un tarihi dokusunu yansıtıyor. ?- The Drawing Center: Çizim sanatına adanmış bu galeri, hem modern hem de klasik çizimleri sergiliyor. SoHo’nun sanatsal geçmişine bir yolculuk yapmak için bire bir.?- Dominique Ansel Bakery: Bu ünlü pastane, Cronut (çörek ve kruvasan karışımı) ile dünya çapında ünlü bir yer. Sabah erken gitmenizi öneririm çünkü genelde uzun kuyruklar oluyor.?- Balthazar: New York’un en ünlü Fransız içkili lokantası. Hem ortamı hem de yemekleriyle değişik bir deneyim sunuyor. Kahvaltı veya akşam yemeği için harika bir seçim.?- MoMA Design Store: Çağdaş Sanat Müzesi’nin (MoMA) mağazasında eşsiz tasarım ürünleri ve hediyelik eşyalar bulabilirsiniz.

* Mercer Hotel: SoHo’nun zarafetini yansıtan bu otel aynı zamanda pek çok ünlünün uğrak noktası. Mercer Kitchen’da bir öğle yemeği ya da kahve molası verebilirsiniz.

* Team Gallery: mahallenin çağdaş sanat galerilerinden biri. Genellikle genç ve yenilikçi sanatçıların eserlerini sergiliyor.

* Little Italy sınırı: SoHo’nun hemen bitişiğinde yer alan Little Italy’nin sınırlarına gidip ünlü Ferrara Bakery&Cafe’de İtalyan tatlılarını deneyebilirsiniz.?- Prince ve Spring caddeleri: Daha butik alışveriş seçenekleri için bu sokakları keşfedebilirsiniz.?- Pera Soho Rooftop: Manhattan manzarasına karşı bir şeyler içmek için birebir bir mekân.??SoHo ve filmler

Ed Harris’in “Pollock” filmi SoHo’nun sanat tarihinde nasıl bir dönüm noktası olduğunu gösterir. Aynı şekilde yönetmen Noah Baumbach “The Squid and the Whale” filminde 80’lerde SoHo’nun entelektüel ve bohem yönünü incelikle işler.

Günümüzde SoHo, sanatçıların yaşadığı bir yer olmaktan çok onların mirasını onurlandıran galeriler ve kültürel etkinliklerle dolu. Ancak geçmişte burada yaşamış sanatçıların etkisi hissediliyor. SoHo sokaklarını gezerken bu yaratıcı ruhu hissetmek mümkün.

SoHo’da yaşamış ve oradan etkilenmiş bazı ünlü isimler:?* William S. Burroughs: Beat Kuşağı’nın önemli figürlerinden Burroughs eserlerinde SoHo’nun bohem atmosferine sıkça göndermede bulunur.

* Toni Morrison: Pulitzer ve Nobel ödüllü yazar, SoHo’nun edebiyat çevrelerinde düzenlenen etkinliklere katılmış ve eserlerinde çağdaş kent yaşamını işlemiş.

* Jean-Michel Basquiat: Mahallenin sanat galerileri, onun eserlerini sergileyen ilk yerlerden oldu. Basquiat, SoHo’nun bohem sanat ortamında büyüyen bir ikondu.

* Andy Warhol: Pop Art’ın öncüsü Warhol, SoHo’nun sanat sahnesinde etkiliydi. Warhol’un stüdyosu The Factory, SoHo’da olmasa da sanatçının SoHo galerilerindeki etkisi büyüktü.

* Donald Judd: Minimalizmin öncülerinden olan Judd, SoHo’da bir bina satın alarak kendi stüdyosunu kurdu. Bugün bu bina, Judd Foundation olarak sanatseverlere açık.

* Chuck Close: Fotogerçekçilik akımının öncülerinden Close, SoHo’da bir süre yaşamış ve eserlerini burada yaratmış.