Şehrin en lezzetli iftar programları

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 12:54

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 12:55

Geleneksel Türk mutfağının bereketini ve Osmanlı mutfağının gastronomi mirasını deneyimlemeye hazır olun! Otantik Türk ve Osmanlı yemeklerinin sunulduğu, InterContinental Istanbul’un en üst katında olağanüstü bir manzaraya sahip olan Safran Restaurant; lezzetli mönüsü ve geleneksel tatlarıyla ramazan ayı boyunca misafirlerini ağırlayacak. Mönünün öne çıkan lezzetleri arasında pastırma turşusu, kibbeh, nardan aşı ve kuzu incik yer alıyor. Tatlı mönüsünün gözdeleri arasında ise Katmer, mönünün geleneksel tatlarından.

FARK YARATAN MÖNÜYLE RAMAZANA BAŞLANGIÇ

Sheraton İstanbul Levent, yetenekli ‘’executive chef’’ Yener Özden’nin hazırladığı benzersiz tatların sunulacağı mönüsüyle konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. Tatlılar, şerbetler, kahveleriyle ramazan ayının kültürel miraslarını ön plana çıkarırken; kuzu tandır, sütlü badem çorbası gibi lezzetleriyle de menü lezzet seviyesini arttırıyor. Ayrıca Ramazan ayı boyunca iftar menüsünden elde edilen gelirin bir kısmı sizin adınıza Darüşşafaka’ya bağışlanacak. Bunlara ek olarak merkezi bir konuma sahip olması da mekânın tercih edilebilirliğini arttırıyor.

RAMAZAN AYININ EŞSİZ RİTÜELLERİNE HAYAT VERİYOR

Boğaz’ın en nadide kıvrımlarından Sarıyer’de yer alan Six Senses Kocataş Mansions Istanbul, ramazan ayına özel hazırladığı Anadolu mutfağının fark yaratan lezzetlerini buluşturduğu iftar mönüsü ve ramazan eğlenceleriyle sevdiklerinizle eski ramazanları yaşayacağınız bir lezzete davet ediyor; canlı müzik performansları, çocuklara özel geleneksel “Hacivat ile Karagöz” ve “Aşık ile Maşuk” gösterileri ile ramazan ruhunu doyasıya yaşatıyor. Anadolu’nun kadim mutfağının öne çıkan lezzetlerinden yaprak salata, taze baharatlarla lezzetlendirilen acılı Antep ezme, fettah, muhammara ve köpoğlunun yer aldığı iftar mönüsü; kızarmış içli köfte, pastırmalı humus ve fındık lahmacun ile şölene dönüşüyor.

İSTANBUL - SOFRANIN YANINDA FASIL

İstanbul boğazının eşsiz manzarasıyla konuklarını karşılayan The Ritz-Carlton, Istanbul, iftar mönülerini ramazan boyunca misafirleriyle buluşturuyor. Atölye Restoran ve gösterişli balo salonunda kurulacak ramazan sofralarına canlı fasıl dinletisi eşlik ediyor. The Ritz-Carlton, İstanbul’un şefi Selami Güleryüz ve deneyimli mutfak ekibi tarafından hazırlanan mönüde peynir, zeytinyağlı dolma ve turşu çeşitlerinin yanı sıra çılbır, çerkez tavuğu, kuzu arnavut ciğeri yer alıyor. Çorba çeşitleri, iç pilavı, biryani pilavı, enginarlı tavuk, istim kebabı, kasap köfte, saç kavurma ve daha pek çok lezzete yer veren mönüde ramazanın gözde tatlarından fındıklı güllaç, fırın sütlaç, cevizli baklava lezzet keşfine eşlik ediyor.

İKONİK OTELDE İFTAR DENEYİMİ

Hilton İstanbul Bosphorus’un ikonik restoranı Bosphorus Terrace, ramazan ayı boyunca 19.00 – 23.30 saatleri arasında geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağının seçkilerinden oluşturduğu özel iftar büfesiyle eşsiz bir lezzet deneyimi sunacak. Açık büfesi ile çeşit sınırı tanımayan Bosphorus Terrace’ın yanı sıra Hilton İstanbul Bosphorus’un bir diğer restoranı Veranda Terrace’da da ramazan ayı için özel olarak hazırlanan set mönüsü ile keyifli iftarlarda sevdiklerinizle keyifli vakit