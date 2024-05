Başkan Mustafa Turan: Hep birlikte başaracağız

Yayınlanma: 17.05.2024 - 09:06

Güncelleme: 17.05.2024 - 16:11

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, yerel seçimlerin ardından göreve gelen muhtarlarla bir araya geldi. Ödemiş Belediyesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Başkan Turan’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Serpil Keskin, başkan yardımcıları, daire müdürleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Bozdağ Şube Müdürü Derya Coşkun ve 90 mahalle muhtarı ile azalar katıldı. Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran yaptığı konuşmada, muhtarlıkların işleyişi hakkında bilgilendirme yaparak, başkan Mustafa Turan’a 5 yıllık görev süresince her zaman destek vereceklerini ifade etti.

“ÖDEMİŞ’İN HER KÖŞESİNE EŞİT VE NİTELİKLİ HİZMETLER YAPACAĞIZ”

Başkan Mustafa Turan konuşmasında, “Belediyemizin mevcut imkanlarıyla ilçemizin her köşesine eşit, nitelikli ve en iyi hizmeti verme çabasında olduğumuzu bilmenizi isterim. Mahallelerimizin gelişimi ve değişimi konusunda her zaman sizlerle işbirliği içinde olacağız. Sizlerin de çözüm sürecinde yer almanızı sağlayarak kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde halkımıza ulaştırılmasını sağlayacağız. Belediye nedir, ne iş yapar hepimiz çok iyi biliyoruz. Sadece kanunlar kapsamında yetki ve sorumlulukların hangi kamu – kurumlarda olduğunu bazen karıştırabiliyoruz. Bu da işlerin uzamasına, hizmetin de aksamasına neden oluyor. Bu karmaşıklığı ortadan kaldırmak adına her zaman doğru bilgi akışının sağlanmasını ve iyi bir iletişim ağımızın oluşturulması yönünde çalışmalarımıza öncelik vereceğiz” diye konuştu.

“ÖNYARGIYLA YAPILAN SÖYLEMLERİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

“6360 Sayılı kanun ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev, yetki ve sorumluluk paylaşımı, kentsel ve kırsal alan yönetimi, imar ve planlama, konusunda yeniden dizayn etmiştir” diyen Turan, “Bu göre; Büyükşehir sınırlarında bulunan ilçelerdeki Su ve Kanalizasyon Hizmetleri, Mezarlık hizmetleri, üretim yollarının yapımı, 17 metre ve üzerinde genişliği bulunan caddelerin yapımı, reklam ilan vergileri, 10 bin metrekareden büyük parkların yapımı bakımı, itfaiye gibi hizmetler büyükşehir belediyesi görevleri arasında yer almaktadır. Büyükşehire bağlı ilgili birimlerimizde ilçemizde hizmet vermektedir. Yerel Hizmet Birimi, İzsu, gibi. Dolayısıyla, elektrik, telefon, internet, doğalgaz gibi hizmetleri veren kurumların çalışmalarında yaşanan aksaklıklardan belediye sorumlu değildir. Önyargıyla yapılan söylemlerin önüne hep birlikte geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİRİN DESTEĞİ İLE HAK ETTİĞİNİZ HİZMETİ SUNACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ilçeye gerçekleştirdiği 5 yıllık hizmet süremizde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’ın desteği ile hak ettiğiniz birçok hizmeti sizlerle buluşturacağız. Geçen Pazar günü Cemil Başkanımız ve ekibi ilçemize ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Ödemiş için ilk etapta neleri yapabileceğimizi konuştuk, gerekli incelemeleri gerçekleştirdik. Büyükşehirimizin ilgili ekipleri de bugün aramızda. Bundan böyle çalışmalarımızı ortak bir şekilde yaparken ve en hızlı sürede gerçekleşmesini sağlayacağız. Taleplerinizin en kısa sürede ilgili birimlere ulaşması ve çözüm bulunması amacıyla sistemimizi iyi bir şekilde kuracağız. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürecek. Sizlerden gelen talepler kısa sürede değerlendirilerek, çözüm bulunacak. Hepimizin işi acil, hepimizin işi öncelikli. İlgili birimlerimiz gelen talepleri hazırladıkları plan doğrultusunda gerçekleşmesini sağlayacak. Belediyenin iş makinası, araç gereci ve personelinin durumu göz önünde bulundurularak hizmeti gerçekleştireceğiz. 1082 km2’lik bir alandan bahsediyoruz. Hizmet alanlarımız dağınık bir şekilde yer alıyor. Örneğin iş makinalarımız bugün Horzum tarafında çalışırken ertesi gün Hamamköy tarafında bir bölgeye gitmeyecek. Çalışmalarımızı mali durumumuz göz önünde bulundurarak, bölgesel ve önceliklere göre planlayacağız. O yüzden sizlerin de bize doğru bilgi akışını zamanında yapmanız gerekiyor. Özel durumlar bu anlattıklarımın için de tabiki de yer almıyor. Kapatılan 9 beldemizde müfrezeler oluşturuyoruz. Arkadaşlarımız alt yapı çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamlamak üzere. Kısa sürede hizmet vermeye başlayacak. Böylece bölgesel olarak daha hızlı hareket edilerek, taleplerinize cevap verilecek” dedi.

“YENİLİKLERİ, GELİŞMELERİ SİZLERLE BULUŞTURACAĞIZ”

Teknolojiyi de yakından takip ettiklerini belirten Başkan Turan, “Yenilikleri, gelişmeleri sizlerle buluşturacağız. Bir çoğumuz akıllı telefon kullanıyor. Akıllı telefonlar için Ödemiş Belediyesi uygulamasını hizmete sunacağız. Uygulamada belediyenin çalışmalarını yakından takip ederken, talep ve görüşlerinizi de kolaylıkla ulaştırabileceksiniz. Günümüzde birçok belediye bu hizmeti veriyor. Doğru uygulandığında başarılı sonuçlar alındığı gözlemliyoruz. Ödemiş’e hizmet etmek için varız, sizler de bizim yol arkadaşlarımızsınız. Ödemiş; tarihi, kültürü, doğa güzellikleri, verimli topraklarıyla ülkemizin ender kentlerinden biri. Bu zenginliklere ve güzelliklere hep birlikte sahip çıkacağız. Yok olmaması için çalışacağız. Hizmetlerimizi, projelerimizi kentimizde yaşam kalitesini arttırarak, kültürel, ekonomik, her yönüyle geliştirilmesine yönünde gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.