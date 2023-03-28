Başkan Oran'dan 'yeni sanayi sitesi kuruluyor' iddialarına yanıt: Desteğimiz yok!
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ‘Yeni sanayi sitesi kuruluyor’ iddialarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oran, “Ben Çeşme ailemin ve Çeşme esnafımın bilmesini istiyorum ki böyle bir konuda Çeşme Belediyesi’nin mevcut kooperatif ile ilgili bir dahili ve desteği yoktur” dedi.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü ile beraber bir açıklama yaparak ‘Yeni sanayi sitesi kuruluyor’ iddialarına yanıt verdi.
Köfüncü ile beraber sosyal medya hesabından bir canlı yayın açan Oran, yapılan girişim ile ilgili herhangi bir desteklerinin bulunmadığını belirten Oran, “Çeşme ailemizi ve çeşme esnafımızı bir konuda bilgilendirmek için Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü ile beraberiz. Bir rivayettir ki Çeşme’de bir kooperatif kurulmuş ve yeni bir sanayi sitesi yapmak için çalışmalarda bulunuyormuş. Bu söylem ile dolaşılıyor ve üye kaydı yapılıyor. Ben Çeşme ailemin ve Çeşme esnafımın bilmesini istiyorum ki böyle bir konuda Çeşme Belediyesi’nin mevcut kooperatif ile ilgili bir dahili ve desteği yoktur” diye konuştu.
“ÇALIŞMAMIZ VAR”
Çeşmelileri uyaran başkanoran, “Bu arkadaşlar kendi başlarına bağımsız hareket ediyorlar. Herhangi bir kimse maddi anlamda zarar görmesin diye böyle bir canlı yayın gerçekleştirdik. Yeni bir sanayi sitesi için Çeşme Belediyesi ve Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın birlikte bir çalışması var inşallah kısa sürede bununla ilgili de olumlu bir açıklama yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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