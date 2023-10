Çeşme Ovacık Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Yayınlanma: 02.10.2023 - 14:41

Güncelleme: 02.10.2023 - 14:41

İzmir’de Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali bu yıl 30 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tarıma en uygun alanların ve üretimin gerçekleştirildiği Ovacık’ta, Çeşme Kavunu ile bölgeye has nesli tükenmekte olan Sakız ve Kaçeli Koyunu cinslerini yaşatmak amacıyla düzenlenen festivalde Çeşme’nin yöresel değerlerinin öne çıkarılması hedefleniyor. Festivalde, Çeşme Belediyesi tarafından satın alınan “Tohum ekme traktörü” de sergilendi.

“EN İYİ ÇEŞME KAVUNU” SEÇİLDİ

Halk dansları ve Ovacık Zeybeği ile başlayan festivalin ilk gününde lezzeti ve kendine has aromasıyla ünlü, coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen ‘En İyi Çeşme Kavunu’ yarışması yapıldı. Kadın efeler zeybek gösterisinin ardından Ovacık köy halkının Zeybek gösterisi ile devam eden festivalde Ovacık Kavunu, Ovacık Ekmeği, Ovacık Kelle Peyniri ve Çeşme Limonu’nda yapılan limonata ikram edildi.

BELKIS AKKALE DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI

Festivalin ilk gününde sahne alan Türk Halk Müziğinin sevilen ismi Belkıs Akkale Çeşmeliler’e duygu dolu anlar yaşattı. Yurdumuzun tüm bölgelerini türkülerle gezdiren Akkale izleyicilerden büyük alkış aldı.

SAKIZ GÜZELLERİ YARIŞTI

Festivalin ikinci gününde Adliye önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar gerçekleştirilen kortejde renkli görüntüler yaşandı. Kortejin ardından karakteristik bir tür olan Sakız Koyununu yaşatmak amacıyla “En İyi Sakız Koyunu” yarışması düzenlendi. ‘En İyi Sakız Koçu’, ‘En İyi Sakız Koyunu’, ‘En İyi Erkek Toklu’, ‘En İyi Dişi Toklu’ olmak üzere 4 kategori altında düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

“YEREL DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Bu festival; Bin bir çeşit ürünle, binlerce yıldır bizi besleyen bu eşsiz topraklara şükranlarımızı sunma festivali. Bu festival; zamanın tüm zorluklarına karşın, pes etmeden, aşkla, inatla üretmeye devam eden çiftçilerimize teşekkür etmemiz için bir fırsat. Bu festival; Beyaz soğanımıza, domatesimize, limonumuza, sakız enginarımıza, sakız ağaçlarımıza, kavunumuza, koyunlarımıza sahip çıkma buluşması. Evet, ekonomik ve siyasi birçok problemle baş etmek zorunda olduğumuz bir süreçteyiz. İklim değişikliğinin yarattığı ağır sorunlarla mücadele ediyoruz. Ama; Karşı karşıya olduğumuz zorlukları aşmak için elimizde çok güçlü silahlarımız var. Birincisi; Yüzlerce yıldır acısını, sevincini paylaşan, elindeki yarım somunu, iki kap aşını bölüşen, özgürlüğüne göz koyanlara karşı omuz omuza mücadele eden kocaman bir aile olmamız. Bu en güçlü yanımız. ‘Sen, ben’ demeden yan yana gelip, ‘biz’ olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey yok. İkincisi; dünyada eşi benzeri olmayan, her karışından bolluk fışkıran, dört mevsim farklı lezzetler sunan zengin topraklarımız. Tohumuna, ağacına, karıncasına, yağmuruna, suyuna sımsıkı sarılarak, bizi biz yapan bu kadim kültüre sevgiyle tutunarak… Herkesin yüzünün güldüğü mutlu bir geleceği hep beraber kuracağız” diye konuştu.

“ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İki yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile mis kokulu Çeşme Kavunu'nun “Coğrafi İşaretli Ürün” belgesini aldığını, her yıl biraz daha artan üretimle, yeniden eski parlak günlerine dönmesi için desteklerini sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Oran, “Tarım Müdürlüğü’müze bağlı, Ovacık'ta kurduğumuz Tohum Merkezi’miz, atalık tohumların üretimi, korunması ve çiftçimize ücretsiz dağıtımını sağlayarak, iyi tarımla sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için çalışıyoruz. Biz; Mustafa Kemal’in devrimleri ışığında, ‘Köylü milletin efendisidir’ anlayışıyla daima daha iyisini yapmak için tüm imkanlarımızla sahadayız. Çok yakında 11 milyonluk yatırımla Ovacık Pazaryerimizin temelini atacağız. Hemen yanında Taziye Evi'mizin de temelini atacağız. Yenilediğimiz bu meydanda her yıl daha kalabalık kitlelere ulaşacak, festivaller düzenlemeye, her koşulda üreticimizin yanında olmaya Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da sizlerden aldığımız güçle emek vermeye devam edeceğiz. Birlikte üretecek, birlikte büyüyecek, Mustafa Kemal’in düşünü kurduğu aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz. Attığımız her adımda, ektiğimiz her tohumda, tam bağımsız, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'mizi daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.