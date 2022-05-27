Didim’e hayran kaldılar
Dünyanın birçok ülkesinden Didim VegFest Festivali’ne gelen gazeteciler, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile birlikte Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi’ni ziyaret etti.
Gazeteciler, kaleme aldıkları yazılarında Didim’i çok beğendiklerini anlatarak Türkiye’nin ilk ve tek vegan dostu kenti Didim'in Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a da teşekkür etti. Didim Belediyesi tarafından satın alınarak kamulaştırılan iki katlı tarihi evin restorasyonunun da tamamen belediyenin öz kaynakları ve kendi çalışmaları ile gerçekleştirildiğini söyleyen Didim Belediye Başkan Yardımcısı Mimar E. Öznur Gündoğdu, gazetecilere Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi’ni gezdirerek bilgi verdi. Ziyaretlerinden dolayı gazetecilere teşekkür eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi bizim çok değer verdiğimiz, kent tarihimize ışık tutan bir proje. Mübadele ile kentimize gelen vatandaşlarımızın bağışları ile oluşturan müzemiz yapılmasından sonra binlerce ziyaretçiyi ağırladı” dedi.
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