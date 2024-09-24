Göztepe tırmanışını sürdürüyor

Yayınlanma: 24.09.2024 - 10:16

Güncelleme: 24.09.2024 - 10:16

Deplasman, milli ara, bay haftası ve FB maçı nedeniyle seyircisiz oynama cezası yüzünden haftalardır taraftarına hasret kalan Göztepe, ligin kapanış gününde pazartesi akşamı Kayserispor’u 3-0 ile rahat geçerek üst sıralara doğru tırmanışını sürdürdü. Ligin yenilgisiz dört takımından birisi olan Göztepe, 5 maçta topladığı 9 puanla altıncı haftayı altıncı olarak kapadı. Göztepe, haftaya 6 maçta topladığı 12 puanla dördüncü sırada olan Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir’in sarı kırmızlılarının tırmanışını sürdürmek için bu maçtan alacağı 3 puan çok önemli. En azından yenilmeden namağlup olarak dönmesi de kıymetli olacak.

Stanimir Stoilov, Kayserispor karşısına otıran kadro ile çıktı. Tek değişikliği sağ bekte yaptı; sakatlıktan dönen Ogün’ü ilk 11’de başlattı. Ogün ilk defa formayla buluştu bu sezon. Takıma transferin son günlerinde katılan Victor ve Fofana kulübede kaldı.

EV SAHİBİ MAÇI İLK YARIDA KOPARDI

Göz Göz, alışılmış oyun sistemi içinde önde baskılı başladı ve bunun semeresini çabucak gördü. Maçın henüz başlarında sahanın iyilerinden Djalma’nın uzun taç atışını yine günün en iyilerinden Solet kafayla indirdi ve geriden gelerek poizsyonu takip eden Taha takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra da ev sahibi sarı kırmızılılar tribünlerin de müthiş desteğiyle baskısımı sürdürdü. Romulo’nun golünü VAR çok ince bir ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Romulo’nun karşı karşıya bir vuşunda da kaleci gole izin vermedi. Juan altı pastan topu inanılmaz şekilde üstten dışarı atmasa skor 2-0’a gelecekti. Fakat aynı oyuncu ilk yarı biterken yine skoru 2-0’a getiren isim oldu; akşamın en iyilerinden Tijaniç’in adeta slalom yaparak nefis bir şekilde götürüp ceza alanına girmeden çektiği sert şutu kaleci Onurcan güçlükle kurtardı ancak dönen topu Juan bu kez gelişine bir vuruşla filelerle buluşturdu.

İKİNCİ YARIDA DA OYUNU GÖZ GÖZ DOMİNE ETTİ

Stoilov, ikinci yarıda 60’tan sonra klasikleşen değişikliklerini peyderpey yaptı. Oyuna dahil olan Matsuki hareket getirirken Juan ve Romulo’nun oyundan çıkmasından sonra santrfora geçti ve iki de gollük pozisyona girdi ancak şanssızdı. Yine son bölümlerde oyuna giren 10 numara pozisyonundaki Victor’u çok beğendim; konumlanışı ve ince paslarıyla Göztepe’yi atak yapan bir atmosferde tuttu. Yine son bölümde oyuna dahil olan Doğan’ın Nazım’ın uzattığı topun gelişine plasesi ile kaydettiği gol ayakta alkışı hak etti. Ogün’ün sakatlanmasıyla oyuna dahil olan Nazım da rekabet yaramış olacak ki oynadığı sürede oldukça göz doldurdu. Fofana, kadroda olsa da henüz hazır olmadığı için forma alamadı. Stoilov son bölümlerde Romulo da çıkınca onu alsa iyi olurdu diye düşündüm.

İkinci yarıda gereksiz sertliklerle maç tatsızlaştı ve sıklıkla durdu. Kayserispor’lu oyuncular bazen güreşçi ya da kick-boksçğ gibiydi! Milli futbolcu Hasan Ali’nin hem de deplasmanda ikili mücadeleye girdiği Romulo’nun üzerine yürümesi hiç hoş değildi, yakışmadı. Nitekim sarı kartı da gördü.

GÖZTEPE “AVRUPA” DERKEN BOŞ KONUŞMUYOR

Göztepe net bir skorla sahadan ayrılırken hemen bütün oyuncular görevini yaptı ve Stoilov’un istediklerini sahaya yansıttı. Takımın en iyileri ise kaptan Lis yanında, Djalma, Taha, Dennis, Solet ve Tijaniç’ti. Victor ve Doğan da sonradan dahil olsalar da dikkat çeken isimlerdi. Kadro genişliği ve son anda yapılan iki transfer takımda rekabeti artırdı görülüyor ki ve bu da olumlu bir gelişme. Forma isteyen çok futbolcu var ve özellikle orta alandaki zenginlik çok kıymetli. 5 maçta 9 puan toplayan Göz Göz ikide iki yaparak özgüven de kazandı ve şimdi “Neden 4-5 gibi bir yerde olup Avrupa’ya gitmeyeyim?” cümlesini kurmakta haklı olduğunu gösterdi. Yalnız Göz Göz'ün artık final paslarında ve son vuruşlarda sıçrama yapması, gelişme göstermesi gerekiyor.

KAYSERİSPOR’UN İŞİ ÇOK ZOR

Kayserispor ise kapalı transfer tahtası ve mali durumuyla zorda olan takımlardan ve maalesef düşecek takımlar arasında görüyorum. Devre arasında tahtayı açıp transfer yapamazsa bu son kaçınılmaz. Göztepe maçında teknik direktörleri Burak Yılmaz cezası nedeniyle tribündeydi ama kenarda da olsa sonuç değişmezdi. Sonradan oyuna giren altyapıdan gelen deneyimsiz oyuncularla hamle imkan da olmuyor. İlk 11 yorulunca yapacak bir şey kalmıyor.

TRT’Yİ KINIYORUM

Maçtan sonra TRT Spor’a baktım uzun süre. Yine pazartesi akşamı oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçını saatlerce yorumlayıp bir türlü Göztepe’ye gelemediler! Var mı yok mu ‘dört büyükler’! Bütün milletin, bu arada İzmirlilerin ve bittabii Göztepelilerin vergileriyle yayın yapan TRT’nin artık ‘dört büyük’ takımın borazanlığını yapmasına son vermesi gerekiyor. TRT’nin bundan böyle Türkiye’nin üçüncü büyük kenti İzmir’in temsilcisi Göztepe’yi de ihmal etmeden bütün takımlara eşit yaklaşması boynunun borcudur.