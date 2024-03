HAYTAP’tan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tam puan

Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:59

Güncelleme: 21.03.2024 - 09:59

İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve sahiplendirilmesinde Türkiye’ye örnek çalışmalara imza atan büyükşehir belediyesi, takdir toplamaya devam ediyor. HAYTAP'ın (Haytap Hayvan Hakları Türkiye Aktif Güç Birliği Platformu) hazırladığı ''Belediyelerin Karnesi'' çalışmasında 2019-2024 yılları arasında görev yapan 353 belediyeden 8’i beş üzerinden tam puan aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla tam puan alarak “Beklentilerin Üstünde” notuna layık görülen tek büyükşehir belediyesi oldu.

"GURUR VERİCİ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “HAYTAP gibi güçlü bir platformun değerlendirmesinden tam not almak hem benim hem de şehrim için gurur verici. Görev yaptığım süre boyunca her bir canlı için adaleti tesis etmek amacıyla çalıştım. HAYTAP’ın raporlarında da görülüyor ki tam not alan tek büyükşehir belediyesi İzmir yine Türkiye’ye öncü oluyor. Hayvan hakları konusunda ülkemize çağ atlatan örnek hizmetlerimiz İzmir'e çok yakıştı. Derler ki, hayvanları seven, insanları da sever. Ben de diyorum ki, insanı seven, can dostlarımızı da sever. Sevmek zorundadır. Yoksa bu can yarım kalır. Bütün kalbimle inanıyorum ki can dostlarımız için hayata geçirdiğimiz bu çalışmalar, toplumumuzdaki vicdan tohumlarını yeniden yeşertecek” dedi.

PAKO, FARKINDALIK YARATIYOR

Tüm canlıların eşit yaşam hakkı inancıyla çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılının Nisan ayında faaliyete geçirdiği Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü ile olumsuz barınak algısını yıktı. Farkındalık yaratacak sosyal proje ve etkinlikler ile bir cazibe merkezi haline gelen Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nde 1500 hayvan konaklayabiliyor; tesiste sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri de yürütülüyor. Ayrıca can dostların yediği mamaları temin etmek için mama üretimi de yapılıyor.

TÜRKİYE'NİN FAALİYETTE OLAN EN MODERN TESİS İZMİR’DE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in projelerinden biri olan “Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'' Türkiye’nin en modern ve kapsamlı sahipsiz hayvan hastanesi olarak 7/24 hizmet veriyor. Yaklaşık 600 metrekare kapalı alana sahip hastane, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyonunu yaparken sahip olduğu güçlü ekipman ve cihazlar ile 24 saat operasyon yapabilecek imkana sahip. Biyokimya ve hemogram cihazı, binoküler mikroskop, santrifüj, distile cihazı bulunan Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi aynı zamanda yoğun bakım hizmeti de sunuyor.

85 BİN SOKAK HAYVANI KISIRLAŞTIRILDI

Bölgesel Veterinerlik Hizmet Birimleri ve Mobil Hizmet Araçları ile olanakları kısıtlı ilçelerde de ile can dostların bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yürütülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son 5 yılda 85 bin sokak hayvanını kısırlaştırdı, 154 bin can dostunun muayene ve tedavisini yaptı.