Mehmet Şakir Örs, Ege gündemini değerlendirdi
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, İzmir'de Bayraklı’da yaşanan orman yangınlarının ardından alanların orman vasfından çıkarılmasını değerlendirdi.
Örs ayrıca 30 Ağustos’ta açılan İzmir Enternasyonal Fuarı’nı (İEF) ve Dilruba Kayserilioğlu’nun bugün görülen duruşması hakkında yorumlarda bulundu.
Mehmet Şakir Örs, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ege Bölgesi turu kapsamında gerçekleştirdiği 'Çiftçi mitingi' hakkında da konuştu.
İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.
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