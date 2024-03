Mustafa Günay, Güzelbahçe Vizyon Projeleri'ni anlattı

Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:24

Güncelleme: 14.03.2024 - 16:24

Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay, Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Tuncel Kurtiz Salonu’unda düzenlenen lansman toplantısında gelecek dönem projelerini Güzelbahçelilere tanıttı.

Toplantıya Başkan Adayı Günay’ın yanı sıra; CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Özkan Tice, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, önceki dönem CHP İzmir Milletvekilleri Musa Çam, Tacettin Bayır, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyesi adayları, kadın ve gençlik kolları, partililer ve Güzelbahçeli vatandaşlar katıldı.

Sahneye ‘İşte örgüt, işte başkan’ tezahüratları eşliğinde çıkan Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Mustafa Günay, “Asıl ben sizlerle guru duyuyorum, asıl iyi ki sizler var, örgütüm var Güzelbahçe halkım var. Sizlerin gücüyle ben buradayım” diye konuştu.

“GELECEĞE DAİR PROJELER”

Başkan Günay, gelecek 5 yıl için de Güzelbahçe’ye dair hayaller kurmaya, kente yeni değerler katma isteği ile çalışmaya devam edeceğini söyledi. Günay, önümüzdeki 5 yılda Güzelbahçe’ye katmayı planladığı değerler arasında spor kompleksi, kız öğrenci yurtları, Sahil projesi, Güzelbahçe kreş, anaokulu, etüt merkezi ve aşevi projesi, bisiklet ve yaya yolları, engelsiz yaşam merkezleri gibi pek çok çalışmalar hakkında bilgi verdi. İlçenin birçok noktasında hayata geçirilecek yeni projeler ile Başkan Günay, her mahalleden binlerce insanımızın yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini anlattı.

“BİZİM YANIMIZDA SEVGİ VAR”

Büyük bir özveri ve heyecanla bu sürece başladığını söyleyen Mustafa Günay, “2005 yılında inandığım sevdiğim benim için her şeyin sıfırdan başladığı Güzelbahçe Cumhuriyet Halk Partisi İlçe örgütüne üye olmakla başladı. Sevdam her gün büyüdü, içimde kor oldu. Ateş oldu, sel oldu, bugünlere geldi. Evet, birikimim var, projelerim var, hedefim var, sizin için gece gündüz çalışacak enerjim var. Bizim yanımızda sevgi var, bizim yanımızda saygı var, bizim yanımızda kalbi güzel insanlar var, bizim yanımızda herkes var, bizim dünyamızda altı ok var, bizim dünyamızda hak, hukuk, adalet var. Bizim dünyamızda Mustafa Kemal Atatürk var. Sizlere söz veriyoruz” ifadelerini kullandı. Yapacakları projelerle 5 yılda Güzelbahçe’nin çok farklı ve cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Mustafa Günay’ın Güzelbahçe Vizyon Projeleri’ni şu şekilde tanıttı:

“SAHİL PROJESİ”

“İş yeri cephelerinin doğal taş ile kaplanarak modern görünüme kavuşmasını sağlayacağız. Balık haliden başlayıp gece pazarına kadar devam eden 800 metrelik sahil şeridindeki; yürüyüş yolları, oturma alanları, aydınlatmalar, peyzaj düzenlenmeleri yapılacak.

“YELKİ DÜĞÜN SALONU VE HALİ SAHA PROJESİ”

Yelki’de, belediyemize ait yerleşkeye; 400 kişi kapasiteli açık kır düğün alanı, halı saha, kafeterya, soyunma odaları, idari ofis ve açık otopark alanlarından oluşan spor tesisi yapacağız. Çocuk oyun alanı, yapacağız. Yelkispor Kulübüne en uygun şekilde işletmesini sağlayacağız.

“DEVLET OKULU ÖĞRENCİLERİNE ÜCRETSİZ YEMEK VE EĞİTİM”

İzmir Büyükşehir Belediyemize ait olan 7.568 m²’lik Ehlikeyf olarak bilinen yerleşke içersine; 10 sınıf, 4 derslik etüt merkezi, botanik bahçesi, hayvan besleme alanı, sanat atölyeleri, idari ofis, çocuk oyun alanları dahil kreş ve anaokulu yapacağız. Etüt merkezi Güzelbahçede bulunan devlet okulları, Vali Kazım Paşa, Ali Bayırlar, Hamdi Dalan, Saadet Alanyalı ve Payamlı’da ki İlköğretim çocukları bu merkezde kurs alma imkânı bulacaklar.

Akşamları devlet liseleri son sınıf öğrencileri üniversiteye hazırlık sınavına hazırlanacaklar. Ayrıca 200 kişilik yemekhanesi, 120 m²’lik aşevi binası da olacak. Buraya gelen öğrencilerimiz okul çıkışı yemeklerini burada yiyecekler tüm ihtiyaçları burada karşılanacaktır. Ayrıca İlçede ihtiyaç sahibi 36-72 aylık 48 çocuğa kreş hizmeti ve 65 yaş üstü 116 haneye aş evinden yemek çıkartılacak. Öncelikle Güzelbahçe’de çalışan kamu personeli çocuklarına burada piyasanın altında bir fiyatla hizmet verecek. Güzelbahçe’deki ana okullardan daha lüks bir anaokulu olacak.

İzmir-Seferihisar karayolunun yan yolları, bisiklet yolu, kontrollü taşıt yolu, peyzaj düzenlemeleri ve aydınlatmalarıyla cazibe merkezi haline getirilecek.

“İSTİKBAL CADDESİ YENİLEME”

Çelebi mahallesi Uğur Mumcu kavşağından başlayıp, Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezine kadar devam eden İstikbal Caddesi; Güzelbahçe sahili ile buluşturup kesintisiz çift yönlü kaldırımlar, bisiklet yolları, peyzaj düzenlemeleriyle yeni bir görünüme kavuşturulacak. Abdullah Baydar ve Ali İhsan gedik caddelerinde asfalt ve peyzaj alanları yeniden düzenlenip, doğal yürüyüş yolları yapılacak.

“2 ADET KIZ ÖĞRENCİ YURDU”

Kahramandere mahallesi ata caddesi üzerinde, belediyemize ait 4.242 m²’lik arsada zemin katı iş yerlerinden, üst katlarında 120 kişilik, 66 odadan oluşan kız öğrenci yurdu yine kahramandere mahallesi Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi üstünde 3.621 m²’lik arsaya 80 kişilik 40 odadan oluşan; içerisinde yemekhanesi, kütüphanesi, hobi ve spor alanlari bulunan kiz öğrenci yurdu yapılacak.

“ÇAMLI KÖY MEYDANI”

Seferihisar yolu üzerinde bulunan Çamlı köyünün meydan ve cephelerini yenilenerek bir meydan kazandırılacak. Güzelbahçe Kaan Yüce spor salonunun bulunduğu alanda açık yüzme havuzu ve gençlik kampı yapılacak. Engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak, sosyal becerilerde bulunma ve aile bireylerinin sosyal hayata katılımını sağlamak.

“BÜYÜKŞEHİRLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile de uyumlu bir şekilde çalışmalar yürüteceklerini söyleyen Günay, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Cemil Tugay ile uyumlu koordineli bir şekilde çalışıp ortak projeler üreteceğiz. Örnek verirsek; İzmir Büyükşehir belediyemiz ile ortak projemiz olan Maltepe Mahallesindeki Maltepe halk plajını hizmete açacağız. Mithatpaşa caddesi tabela düzenlemesi Mithatpaşa caddesinde yer alan iş yerlerine ait tabelaları tek tip yaparak görüntü kirliliğinin önüne geçmiş olacağız. Mithatpaşa caddesi’ndeki otopark ve trafik sıkışıklığını çözmek için arka sokaklarda otoparklar oluşturulup yönlendirme levhalarıyla caddeyi rahatlatacağız. Bu yolu cumhuriyet bulvarından eski 60. Yıl okuluna kadar aktif hale getireceğiz.

İzmir Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonuyla, Atatürk mahallemizde en modern haliyle yeniden kütüphanemizi inşa edeceğiz.

“DENİZ TAKSİ PROJESİ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ınlansmanında da belirttiği gibi ilçemizde deniz taksi uygulamasını başlatıp, ulaşımda deniz ile yeniden buluşacağız.

Bunların dışında son durağa büfe, Küçükkaya köyüne mesire alanı, halk masaları, gasilhane, köylülere salça ve üzüm sıkma makineleri, yeni muhtarlık binaları, seyyar wc’ler, doğalgazı gelmeyen mahallelere doğalgaz, yeni geçici hayvan barınağı gibi birçok da hizmet projeleri yapacağız.”