Sancar Maruflu Konak’ta anıldı

Yayınlanma: 15.08.2024 - 16:07

Güncelleme: 15.08.2024 - 16:07

Türkiye’nin ilk halkla ilişkiler uzmanlarından gazeteci, yazar Sancar Maruflu, aramızdan ayrılışının üçüncü yıldönümünde, Konak Belediyesi’nin düzenlediği törenle anıldı. Adını taşıyan Konak Belediyesi Sancar Maruflu Bilim Merkezi önünde gerçekleşen anma törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Maruflu’nun oğlu Cevat Maruflu, gazeteci yazar Prof. Dr. Erkan Sevinç, 68’liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen ve Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz, Ege Sivil Toplum Birliği (ESTOB) Başkanı ve Kent Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Hızır Murtezaoğlu, yazar, televizyon programcısı Osman Özbaşak, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Konak Belediye Meclis Üyeleri, Sancar Maruflu’nun dostları ve sevenleri katıldı. Yaşadığı dönemde hiç kimseyi unutmayarak İzmir’e emek vermiş değerlerin anmasını düzenleyen Sancar Maruflu, adına düzenlenen törende vefa ve özlemle anıldı.

MUTLU: VEFANIN SİMGELEŞMİŞ İSMİYDİ

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Maruflu’nun İzmir’e olan sevgisini vurgulayarak şunları söyledi: “Sancar Bey hakikaten İzmir aşığıydı. İzmir’in insanını, hayvanını, çiçeğini, kuşunu, her şeyini çok severdi ve gönülden bağlıydı. Vefanın simgeleşmiş ismiydi. İzmir’in il fakirlerinden Kültürpark’a kadar dokunmadığı, dert etmediği hiçbir alan yoktu. Çok uzun yıllar önce yolumuz kesişmişti ama bizim asıl onunla en çok birlikteliğimiz Kültürpark platformunda olmuştu. Kültürpark eylemlerine başladığımız ilk günden itibaren bilgisiyle, birikimiyle yanımızda olması; sevgili eşinin de Kültürpark’ın eski müdürlerinden olması sebebiyle onun bilgisini, birikimini ve deneyimini bize aktarması çok kıymetliydi. Mücadelemizde hep yanımızdaydı Sancar Bey. Gerçekten onu biz de unutmayacağız. Çünkü o hiç kimseyi unutmazdı, hiçbir şeyi unutmazdı. Kent belliğinin, kent belleğine sahip çıkarak kentli olunabileceğinin, ancak böyle İzmirli olunabileceğinin bir simgesiydi.”

CEVAT MARUFLU: KUŞAKLAR ARASINDA KÖPRÜ OLDU

Törenin sunumunu da üstlenen Maruflu’nun oğlu Cevat Maruflu da babasının ömrüne sığdırdığı işleri, eserleri anlattığı konuşmasında şu cümlelere yer verdi: “Maneviyat olarak insanlar hala sizin rüyalarınıza giriyorlarsa, hala hayatlarınızın içerisinde varsalar, hissediyorsanız, onların o durumda ne diyeceklerini düşünebiliyorsanız, o zaman o insanı kaybetmemişsinizdir. Babam Sancar Maruflu arkadaşlarıyla, yeni kuşakların arasında bir köprü olmaya gayret etti. Bir bayrağı diğer kişiye teslim eden bir kişilik oldu. Bununla birlikte yeni nesle de bir şekilde ışık olmaya çalıştı, ağabey olmaya çalıştı, dost olmaya çalıştı. Kendisine verilen görevlerin hiçbirisinden kaçmadı.”

“HER AN RÜYALARIMIZDA, HER AN ARAMIZDA”

Sancar Maruflu dostlarının tek tek söz aldığı törende, Ayşa Boşnak Börekçisi işletmecisi Ayşe Karadan, Maruflu’ya özlemini, “Benim çok saygı duyduğum, babam gibi sevdiğim bir adam. Hakikaten gençlik yıllarımdan beri, hayata atıldığımdan beri onu tanıyorum. Sivil toplumu ben ondan öğrendim. Gerçekten İzmir’deki bütün sivil toplum örgütlerine örnek oldu, bu işi canı gönülden yaptığı için bana da aşıladı. O ölmedi aslında yaşıyor. Her an rüyalarımızda, her an aramızda, sanki şimdi karşıdan bana bakıyor gibi” sözleriyle dile getirdi.

“ÇOK DEĞERLİ VE İZİNDEN GİDİLMESİ GEREKEN BİR FİGÜR”

İGC Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen ise konuşmasında, “Sancar ağabeyi anmak hakikaten benim için burada, bu hazirunda bu anmayı yapmak çok heyecan verici ve çok gurur verici. Sancar ağabeyi tanıma ve yıllarca pek çok faaliyette, pek çok etkinlikte birlikte olma fırsatı buldum. Çok değerli ve izinden gidilmesi gereken bir figür olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“İZMİR’İN ALTINI DA ÜSTÜNÜ DE EN İYİ BİLEN KİŞİ”

Maruflu’nun eski dostlarından İGC Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz, arkadaşlıklarının yarım asrı geçtiğini dile getirerek, “Sancar Maruflu’yu en iyi değerlendiren sözlerden bir tanesini rahmetli Sabancı söylemişti. O, İzmir’in altını da üstünü de en iyi bilenlerden bir tanesiydi. Kimin ne cenazesi var ona soruyorduk. Kimin ne anması var ona soruyorduk. Hangi etkinlik var ona soruyorduk. Düşünebiliyor musunuz, İzmir’in Saat Kulesi’ne bile doğum günü düzenleyen ender insanlardan bir tanesiydi” diye konuştu.

“İZMİR’İN KEDİLERİ BİLE SANCAR’I TANIR”

78’liler Platformu Dönem Sözcüsü Nail Dağdelen de yaptığı duygusal konuşmada Maruflu’yu, “Güzel insan, güzel dost, İzmir Baba, İzmir’in ölüsüne, dirisine sahip çıkan, kocaman yürekli adam” ifadeleriyle tanımlayarak, “İzmir denince, hayırsever denince sadece ve sadece İzmir sevdalısı Sancar Maruflu akla gelir. Sakıp Sabancı’nın bir sözü daha var. İzmir’in kedileri bile Sancar’ı tanır, diyor. Ve o sözüyle Sancar’ı İzmir'de özdeşleştiriyor” dedi.

“VEFAYI SÜPER LİGE ÇIKARDI”

Prof. Dr. Erkan Sevinç ise “Sancar’la çok eski dostluğumuz var. Vefat edene kadar çarşamba toplantılarında bir araya geliyorduk. Onunla yaptığım röportaj olan ‘Vefayı süper lige çıkardı’ başlıklı yazımı çerçeveletip derneğe asması beni çok gururlandırmıştı. Işıklar içinde uyusun” diyerek duygularını ifade etti.

“AĞABEYLİĞİ HAK EDİYORDU”

Yazar, televizyon programcısı Osman Özbaşak da Sancar Maruflu anısına yaptığı konuşmada, şu cümlelere yer verdi: “Hani az önce dendi ya, vefa insanıydı diye. Biz de Vefa İstasyonu diye bir grubuz ve Vefa İstasyonu olarak Sancar ağabeyi konuk etmiştik, vefamızı göstermiştik.İyi ki çağırmışız, iyi ki davet etmişiz. İyi ki ona vefamızı, sevgimizi, saygımızı göstermişiz.”

“78’LİLERİN YOLDAŞI, AĞABEYİYDİ”

Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu, Maruflu’nun nasıl bir yardımsever olduğunu bir anısını anlatarak aktardı. Mumcu, “Sancar ağabey devrimci 78’lilerin yoldaşı, ağebeyiydi. 2013 yılında biz Tepekule Kongre Merkezi’nde 12 Eylül Utanç Müzesi kurduğumuzda Sancar ağabey hemen gelerek orada ne tür yardıma olacağı konusunda bize destek verdi. Ve bir hafta boyunca üç öğün 78’lilerin kumanyasını karşıladı. Işıklar içinde uyusun. Sancar ağabeyi unutmadık, unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

“HEPSİNİN GİZLİ, BÜYÜK KAHRAMANI OYDU”

ESTOB Başkanı ve Kent Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Hızır Murtezaoğlu, “İnsanlar dünyada son anıldıkları gün ölürler” sözünü hatırlatarak, “Eğer hala anılıyorsanız ölmemişsiniz demektir. Ben sivil toplumda uzun süre birlikte çalıştım. Mitingleri birlikte organize ettik. Ve emin olun hepsinin gizli, büyük kahramanı oydu. Öne çıkmazdı, çıkmak istemezdi ama hepimizi yöneten yönlendiren oydu. Büyük eksiğini duyuyoruz” diye konuştu.

“BİR İZMİR SEVER, BİR İNSAN SEVERDİ”

Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı Başkanı Mustafa Tamer de konuşmasında, “Sancar Maruflu birçok alanda iz bırakmış sivil toplum önderi, kanaat önderi, bir İzmir sever, bir insan severdi, hatta hayvanlara ve bitkilere de değerli, geniş bir perspektiften bakabilen bir insandı. Yani Sancar Maruflu’nun her tarafta bir izi kalmış, her tarafta bir anısı kalmış, hepimizin hayatına dokunmuş, bu şehrin kimliğinin oluşmasında ter akıtmış, güzel bir insandı” ifadelerine yer verdi.