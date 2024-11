Zeyrek: Manisa’nın bir kuruş hakkını kimseye yedirmeyeceğim

Yayınlanma: 05.11.2024 - 16:45

Güncelleme: 05.11.2024 - 16:45

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in aylık olarak gerçekleştireceği basın buluşmalarının ilki gerçekleştirildi. Manisa’da görev yapan basın mensupları, Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında Başkan Ferdi Zeyrek’in misafiri oldu. Her ayın ilk Salı günü basın mensupları ile bir araya geleceklerini söyleyen Başkan Zeyrek, “Hem sizin merak ettiğiniz soruları hem Manisa’mda konuşulan konuları en doğru kişiden öğrenmeniz için bu toplantıyı yapmak istedim. İstediğiniz her soruyu sorun, doğruları bizlerden öğrenin. İlk günden beri özgür kalemlerin olması gerektiğini, özgür düşüncenin hakim olması gerektiğini her platformda dile getiriyorum. Geldiğimiz ilk günden itibaren şeffaflığı, ulaşılabilirliği ön plana koyduk. Bunun bir göstergesi olarak da sizlerle bir aradayız” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ZEYREK: HEPSİ BİZİM TAKIMIMIZ

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Zeyrek, “Ben Ferdi Zeyrek olarak Manisasporluyum. Hafta sonu Karaköyspor ile oynadık. Karaköyspor da bizim takımımız. Hepsi bizim takımımız. 84 tane amatör kulübe herkese eşit bir şekilde nakdi ve malzeme yardımını yaptım. Ben onların hepsine sahip çıkacağım. Bir tane futbolcu almak yerine 12 bin 500 evladımıza altyapı ve amatörde sahip çıkan bir başkanım” dedi.

“SAYIŞTAY RAPORLARINDA BENİM SORDUĞUM SORULARINI AYNISINI GÖRDÜLER”

Manisa Futbol Kulübü’nün kaçak su kullanımı iddialarına yönelik soruları yanıtlayan Başkan Zeyrek, “Manisa Futbol Kulübü’nün yıllardan beri belediyemizin kaynaklarından resmi ve gayri resmi yıllarca bizim paramızı almışlar. Sayıştay raporlarında yaklaşık 1,5 sayfa Manisa FK’ya yapılanların yanlışlıklarını ve kamuya ne şekilde zarar verdiği yazmış. Geldiğimde önümde böyle bir rapor vardı. Günün koşullarını yansıtmayan bir kira bedeli ile tesisimizi kullanıyorlar. Bizim personelimizi kullanıyorlar. Basını bizden kullanıyor. Yemeği Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden gidiyor. Otobüsü, benzini, çimi bütün hepsini Manisa Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Manisa FK bildiğiniz gibi bir şirket. Bu şirketin yüzde 50 ortağı Mevlüt Aktan isimli şahıs. Diğer yüzde 50 ortağı ise benden önceki başkan Cengiz Ergün’ün damadı. 2019 yılında Büyükşehir Belediye Meclis Üyesiyken Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün neden Mevlüt Aktan’a satılığını mecliste önerge olarak veren kişi benim. O gün cevabını alamamıştım. Maalesef o gün bana o cevabı vermeye zül gören kişiler Sayıştay raporlarında benim sorduğum soruların aynısını gördüler” diye konuştu.

“90 KİŞİNİN OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALINDI”

Başkan Ferdi Zeyrek, “Sayıştay raporu doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden kamu zararını ortadan kaldırabilmek için Manisa FK’ya sözleşme fesih ve tesisi boşaltması gerektiği kararını Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 90 kişinin oy birliğiyle aldık. Bu süreci başlattıktan sonra Kaymakam Bey’e ilettik. Kamu zararı var, Manisa FK’nın buradan çıkması gerekliliğini söyledi. Daha sonra Vali Bey devreye girdi. Orada siyasi oluşum başladı. Siyaset hiçbir zaman kamu yararının önüne geçmemeli. Siyaseten şu anda Manisa Futbol Kulübü’nün tesislerden çıkmasını durduruyorlar” dedi.

“TESPİTİMİZ 10 MİLYON LİRAYA YAKIN BİR ZARAR”

Uncubozköy deposunda basınç eksikliğinin yaşandığını belirten Başkan Zeyrek, “Bu basınç düşüklüğünün iki tane sebebi olabilir. Bir tanesi altyapıda oluşabilecek patlaklar. İkincisi ise fazla kullanımdan kaynaklı olan sıkıntı. Biz bunu scada sistemi üzerinden görüyorduk. Hattı takip ettik, bir kaçağın olmadığını gördük. Daha sonra hatta ait olan eğitim ve spor yapılarına bakmaya başladık. Eğitim yapılarından bir sorun çıkmadı. Orada Manisa FK’nın kullandığı tesisler vardı. Oraya giden boru hattını kazdık, problem yoktu. Ama kazarken ikinci bir boru gördük. İkinci boruyu takip ettiğimizde Manisa FK bu şehrin suyunu da haksızca ve kaçak bir hatla birlikte kullandığı ortaya çıktı. Bu hatta dair de yasal işlemleri başlattık. Şu anda süreç yargıdadır. Yargının doğru karar vereceğine inanıyorum. Bizim tespitimiz 10 milyon liraya yakın bir zarar. Manisa FK’da şunu söylüyor. 10 milyon lira değil, 6 küsur milyon lira bu zarar, onu verelim uzlaşalım diyor” ifadelerini kullandı.

“BUNLARIN HEPSİ BİZİM PARAMIZ”

Yaşananları tüm şeffaflığı ile anlattığını vurgulayan Başkan Zeyrek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların hepsi bizim paramız. Oradaki bir kuruş bizim paramız. Ben bu bir kuruşu ne Mevlüt Aktan’a ne Manisa Futbol Kulübü’ne, ne bu şehre, bu belediyeye zarar veren bir müteahhite asla ve asla yedirmeyeceğim. Karşımda kim olursa olsun ben bir kuruşu yedirmeyeceğim. Bu konuda da kimse şahsi algılamasın. O yolsuzluğu yapanın adı Ahmet’tir, Mehmet’tir, Ayşe’dir, Fatma’dır karşılarında hep aynı Ferdi Zeyrek olacak. O yolsuzluğu yapanın partisi odur, budur, onun tanıdığıdır, bunun tanıdığıdır. Kendi kardeşim de olsa Manisa’nın bir kuruş hakkını kimseye yedirmeyeceğim. Bunu herkes bilecek. Bu şehrime bu kadar zarar verenler adli mercilerde yargılanacaklardır. Adaletin olduğu bir ülkede adaletin olduğu bir Manisa’yı hayal ediyorum. İnşallah bunlar bir daha asla ve asla Manisa’da olmayacak.”