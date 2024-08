Ünlü Amos kurabiyelerinin kurucusu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 15.08.2024 - 13:02

Güncelleme: 15.08.2024 - 13:02

Famous Amos kurabiyelerinin kurucusu Wallace "Wally" Amos Jr., 88 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Amos’un demansla verdiği mücadelenin ardından evinde huzur içinde vefat ettiği belirtildi.

Tallahassee, Florida doğumlu olan Amos, 1975 yılında Hollywood, California'da ünlü Sunset Bulvarı üzerinde ilk Famous Amos kurabiye dükkanını açtı. Amos’un kurabiye markası yıllar içinde büyük bir popülerlik kazandı ve markanın ikonik bej ambalajı ve mavi yazılarıyla tanındı.

Amos ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Panama şapkası, kazoo'su ve tükenmez iyimserliği ile Famous Amos, büyük bir Amerikan başarı hikayesiydi ve Siyah gururunun bir kaynağıydı" denildi.

Aile açıklamasında ayrıca, "Bu aynı zamanda sonsuza dek minnettar ve gururlu olacağımız ailemizin bir parçası. Babamız, bize çalışmanın değerini, kendimize inanmayı ve hayallerimizin peşinden gitmeyi öğretti. O, gerçek bir Siyah Amerikan kahramanıydı." ifadelerine yer verildi.

Aile, Alzheimer Derneği'ne bağış yapılmasını rica etti ve açıklamayı, "Ayrıca bugün bir çikolata parçalı kurabiye yemenizi çok isterdi" diyerek sonlandırdı.

AMOS KİMDİR?

Amos, 1987 yılında Horatio Alger Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödül, dürüstlük, sıkı çalışma, azim ve başkalarına şefkat ilkelerine bağlı olan Amerikalıları onurlandıran bir ödüldür.

Amos'un ödülün web sitesindeki üyelik sayfası, Famous Amos’tan önce bir müzik ajansı olarak geçirdiği kariyerini detaylandırıyor. Ayrıca Amos, "The Famous Amos Story: The Face That Launched a Thousand Chips", "The Cookie Never Crumbles: Practical Recipes for Everyday Living" ve "The Man with No Name: Turn Lemons into Lemonade" gibi birçok kitabın da yazarıdır.