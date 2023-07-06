50 yıl boyunca küresel talebi karşılamaya yetecek fosfat yatağı keşfedildi

Yayınlanma: 06.07.2023 - 11:11

Güncelleme: 06.07.2023 - 11:11

Norveç merkezli maden şirketi Norge Mining, hayati öneme sahip fosfat için küresel talebi en azından önümüzdeki 50 yıl boyunca karşılayabilecek bir rezerv keşfettiklerini duyurdu.

Fosfat yatağının keşfinini önümüzdeki 50 yıl içinde insanlığın geleceğini değiştirebileceği belirtilirken, pil ve güneş panelleri için küresel talebi karşılamaya yetecek kadar mineral içerdiği ifade edildi.

Rezervin hızlı bir şekilde takip edilerek 2028 civarında açılması düşünülürken, titanyum ve vanadyum gibi diğer stratejik mineral yataklarının yanı sıra 70 milyar ton fosfatın şu anda tespit edildiği kaydedildi.

Şirket, başlangıçta keşfedilen bu kaynağın dünyayı yaklaşık 100 yıl ayakta tutacağını iddia etmiş, ancak daha sonra teknoloji ve cep telefonu endüstrisi gibi belirli sektörlerden gelen ve giderek artan küresel talep nedeniyle açıklamasını sadece 50 yıl olarak değiştirmiştir.

"ÖNEMLİ OLAN STRATEJİK ÖNEMİNİN ANLAŞILMASIDIR"

Norge'nin kurucusu Michael Wurmser, "Avrupa'da bu büyüklükte bir şey bulduğunuzda, ki bu bildiğimiz diğer tüm kaynaklardan daha büyüktür, bu çok önemlidir. Çin, Vietnam ya da Kazakistan'dan gelen fosfor bir güneş panelini yeşil bir ürün yapmaz. Bu da sürdürülebilirliğin toprağı kazdığınızda başladığına dair konseptimizin altını çiziyor" dedi.

Wurmser, "Bunu keşfettiğimizde, iki bölgede iki sondaj programı yaptık. Bu iki bölgede, 400 metreye kadar, birlikte en az 50 yıl boyunca hammadde tedarikine olanak tanıyan dünya standartlarında iki kaynak oluşturduk, bu da yaklaşık en az 70 milyar ton mineralize fosfat kayası anlamına geliyor. Önemli olan bu hammaddelerin stratejik öneminin Brüksel'deki yetkililer tarafından anlaşılmasıdır" diye ekledi.

Dünya genelinde çıkarılan fosfatın yaklaşık %90'ı tarım endüstrisi için gübre üretiminde kullanılmaktadır. Fosfor ayrıca, yeşil teknolojilerde ve bataryalarda kullanılan lityum-iyon fosfat pillerin üretiminde de kullanılmaktadır. Fosfor, dünyada yüksek talep görüyor, ancak şu anda önemli arz sorunlarıyla karşı karşıya olduğu biliniyor.