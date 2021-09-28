8 yaşındaki çocuğa pandemi etkisi: Neredeyse kel kaldı

28 Eylül 2021 Salı, 10:43

Mansie, ilk karantinadan sonra geçen Nisan ayında kirpiklerini yolmaya başladı. Anne Mansie, Amelia'nın durumunun arkadaşlarını ve ailesini görememenin sonucu gerçekleştiğine inanıyor.

Amelia'ya *Trikotilomani teşhisi konulmasına ve okulların açılmasına rağmen bu alışkanlığından kurtulamadı.

Amelia'nın artık sadece başının arkasında birkaç uzun saç teli kaldı. 8 yaşındaki kız çocuğu evinden bandana veya peruk takmadan çıkmıyor.

"BUNU YAŞAMASINI İZLEMEK ÇOK DUYGUSALDI"

Anne Mansie, "Annesi olarak onun bunu yaşamasını izlemek çok duygusaldı. Her şeye rağmen hâlâ güzel ve harika olduğunu biliyorum, ama kafasını yıkarken bu beni onun için çok üzüyor" dedi.

Annesi, okulların açılmasından bu yana Amelia'nın saçlarının dökülmesi sonucu zorbalar tarafından hedef alındığını belirtti. Anne Mansie ayrıca, Covid krizi sırasında biriken iş yükü nedeniyle çocukların ruh sağlığı hizmetlerine erişmekte zorlandığını da sözlerine ekledi.

*Trikotilomani, bir diğer adıyla “saç yolma bozukluğu”, saç yitimi ile sonuçlanacak bir yoğunlukta ve tekrarlı bir şekilde bireyin saçını yolma davranışı ile karakterize olmuş psikiyatrik bir rahatsızlıktır.