800 yıllık bir matematik kuramı Ay'da gezinmenin önünü açabilir

Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:15

Güncelleme: 08.08.2023 - 10:15

Macaristan'daki Eötvös Loránd Üniversitesi'nden araştırmacılar, İtalyan matematikçi Leonardo Fibonacci'nin "Fibonacci" modelini kullanarak Ay'ın dönüş elipsoidini hesapladı.

Cziráki ve Timár adındaki araştırmacılar, daha önce NASA tarafından alınan ölçümleri kullanarak Ay yüzeyinin 100 bin noktasını haritalamak için Fibonacci küresine dayalı bir hesaplama modeli kullandı.

Bu sayede, Ay'ın dönüş elipsoidini tanımlayan yarı büyük ve yarı küçük eksenler için daha doğru rakamlar elde edildi.

Ay'ın kutuplarının, Ay'ın merkezine ekvatordan yaklaşık yarım kilometre daha yakın olduğu gerçeği göz önüne alınarak, bu çalışmanın gelecekteki Ay GPS'lerine yerleştirilmesi Ay'da yapılan yanlış dönüşlerin sayısını azaltmaya yardımcı olacağı kaydedildi.

Araştırmacılar tekniklerini Dünya'nın dönme elipsoidine uyguladıklarında, veriler düzgün bir şekilde eşleşti ve yaklaşımın doğruluğunu daha da teyit etti.

Bu çalışmanın sonuçlarının, gelecekte Ay'a gidecek insanlar için daha iyi navigasyon sistemleri sağlamaya yardımcı olmanın yanı sıra, dünyanın boyutlarına ilişkin tahminleri ve etrafında dolaşmak için kullanılan navigasyon sistemlerini geliştirmek için de kullanılabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, "Gelecekte, araştırmamızı Dünya'ya genişletmek ve farklı jeoit modelleri kullanarak en uygun elipsoitlerdeki farklılıkları araştırmak istiyoruz" dedi.