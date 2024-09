‘AB eski büyüsünü kaybetti’

Yayınlanma: 04.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.09.2024 - 04:00

Türkiye’nin BRICS’e üyelik talebi tartışılırken uzmanlar organizasyonun Avrupa Birliği (AB) gibi bir üst devlet formasyonu olmadığını belirtiyor.

Türkiye-BRICS gündemini dış politika uzmanı Barış Adıbelli Cumhuriyet’e değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Moskova ziyaretiyle eşzamanlı olarak ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake’in “Türkiye Batı’ya güçlü şekilde demir attı” açıklamasını anımsatan Adıbelli, bunun, ABD’nin Türkiye’nin BRICS üyeliğini desteklemediğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

‘ÖNEMLİ BİR ENERJİ BLOKU OLABİLİR’

Batı’yla iyi ilişkiler güden birçok ülkenin şu an BRICS ile ilgilendiğini vurgulayan Adıbelli, “BRICS’in kuruluşundan itibaren dünya basınında Türkiye’nin üyeliği söz konusu olmuştu. Hatta üye olarak düşünülen ilk ülke Türkiye olmuştu. BRICS şu an, o günlerden daha önemli çünkü küresel güney artık görünür hale geldi. Küresel güneyin ağırlıklı olduğu coğrafyada yeni bir dünya düzeninin yükseldiğini görüyoruz. Her yeni dünya düzeni ekonomik zeminden yükselmek zorundadır. BRICS birçok petrol üreticinin de üye olduğu bir blok haline geliyor, ileride önemli bir enerji bloğu olabilir” dedi.

‘BRICS, AB GİBİ DEĞİL’

Dünyada ticaret ve ekonominin artık BRICS’in temsil ettiği siyasi coğrafyaya, küresel güneye kaydığını dile getiren Adıbelli, “Sermaye, üretim oraya kayıyor. Avrupa ve ABD’nin nüfusları artık yaşlanıyor. Türkiye için AB hâlâ gündemde ancak artık eski büyüsünü kaybetti. Bugünkü AB artık Türkiye’ye dar gelen bir gömlektir” ifadelerini kullandı.

BRICS’in bir örgüt değil bir platform olduğunun altını çizen Adıbelli, buna karşın ileride AB gibi ekonomik formasyona gitme olasılığı olduğunu ve ticarette ortak para birimi gibi uygulamaların hayata geçebileceğini belirtti. Adıbelli, “Türkiye’nin bir NATO üyesi olması ve AB adayı olması BRICS ilgisiyle bir çelişki yaratmıyor çünkü BRICS, AB gibi bir üst devlet formasyonu değil. Örneğin BRICS’de ABD ile iyi ilişkilere sahip Hindistan, Suudi Arabistan gibi devletler var” değerlendirmesinde bulundu.